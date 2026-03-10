Veja gols em Mirassol x Santos: Gabigol marca dois e salva Peixe

Mirassol e Santos protagonizaram uma partida emocionante nesta terça-feira (10), no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em um confronto de altos e baixos, as equipes empataram em 2 a 2.

A equipe do interior paulista começou a partida com um amplo domínio das ações em campo e, assim, abriu 2 a 0. Os gols foram marcados por Igor Formiga, no primeiro tempo, e Negueba, na segunda etapa.

Mesmo com o cenário adverso, o Santos não desistiu da partida. Com a liderança de Gabigol, o Peixe foi atrás do prejuízo. O camisa 9 diminuiu o placar aos 80 minutos e posteriormente marcou aos 88', desta vez de pênalti. Veja os gols abaixo: