Fora de Campo

Veja gols em Mirassol x Santos: Gabigol marca dois e salva Peixe

Equipes se enfrentaram pela 5ª rodada do Brasileirão

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/03/2026
23:34
Gabigol em Mirassol x Santos pelo Brasileirão (Foto: Douglas Ribeiro/Agência F8/Gazeta Press)
imagem cameraGabigol em Mirassol x Santos pelo Brasileirão (Foto: Douglas Ribeiro/AgÃªncia F8/Gazeta Press)
Mirassol e Santos protagonizaram uma partida emocionante nesta terça-feira (10), no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em um confronto de altos e baixos, as equipes empataram em 2 a 2.

➡️ Imagem de Carlo Ancelotti em Mirassol x Santos viraliza: 'Incrível'

A equipe do interior paulista começou a partida com um amplo domínio das ações em campo e, assim, abriu 2 a 0. Os gols foram marcados por Igor Formiga, no primeiro tempo, e Negueba, na segunda etapa.

Mesmo com o cenário adverso, o Santos não desistiu da partida. Com a liderança de Gabigol, o Peixe foi atrás do prejuízo. O camisa 9 diminuiu o placar aos 80 minutos e posteriormente marcou aos 88', desta vez de pênalti. Veja os gols abaixo:

