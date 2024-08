Ídolo da Lusa e ex-Corinthians, ‘Príncipe’ Ivair morre aos 79 anos

Ivair esteve presente no Lusa como jogador e torcedor (Foto: Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/08/2024 - 15:09 • São Paulo (SP)

Ivair, o "Príncipe" da Lusa, morre na noite desta quarta-feira (14), em São Paulo (SP). O ex-jogador enfrentava um câncer, mas não resistiu.

➡️Novo reforço do Corinthians, Talles Magno se emociona em coletiva de apresentação

O Ivair fez tanta história no Portuguesa que o rendeu o apelido de 'O Príncipe', dado pelo próprio Rei Pelé. O ex-atacante defendeu Portuguesa por mais de uma década, desde quando tinha 12 anos, em 1957, até 1969 quando foi transferido para o Corinthians. Ele encerrou sua passagem com 103 gols em 307 partidas com a camisa lusitana.

Ivair fez história no Portuguesa (Foto: Divulgação)

Com o Corinthians, a história não foi diferente. Em uma estreia contra seu time antigo, a 'lei do ex' prevaleceu, Ivair marcou ambos os gols no empate do Timão com o Lusa por 2 a 2. Assim como no Fluminense, que o ex-jogador foi bicampeão carioca.

➡️Hugo Souza rasga elogios ao elenco após vitória do Corinthians na Sul-Americana

Mesmo fazendo história no futebol brasileiro e internacional, ao ser um dos primeiros brasileiros no futebol norte-americano, Ivair nunca deixou para trás o carinho por seu primeiro clube. Presente na Portuguesa, mesmo após aposentadoria, como grande torcedor e ídolo das cores rubro-verdes, ele teve sua morte lamentada pela Lusa em suas redes sociais.

Em vida, o ídolo recebeu uma homenagem em formato de documentário, com apoio e patrocínio de uma campanha de financiamento coletivo realizada na internet por torcedores da Portuguesa. Lançado com o título de “Ivair – O Príncipe do Futebol”, a obra audiovisual foi produzida pelo produtor multimídia Cristiano Fukuyama e pelo jornalista Luiz Nascimento. A Portuguesa e o Corinthians deram apoio institucional, com a divulgação e liberação de gravação nas instalações dos clubes.