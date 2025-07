Diego Hernández retorna ao Botafogo após empréstimo

Diego Hernández está de volta ao Botafogo, mas o clube carioca deve procurar um novo empréstimo para o jogador. Depois de uma passagem pelo futebol chileno, o atacante uruguaio de 25 anos teve seu retorno confirmado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, após encerrar seu empréstimo ao Everton, do Chile, onde jogou 13 partidas, marcando um gol e dando duas assistências.

Esse foi o segundo empréstimo consecutivo de Diego. Antes de atuar no clube chileno, ele defendeu o León, do México, no segundo semestre de 2024, com números bem parecidos: 13 jogos, dois gols e duas assistências. A estratégia do Botafogo foi proporcionar ao jogador mais tempo em campo para ganhar experiência fora do Brasil.

Diego Hernández em treino do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Apesar de estar de volta, a expectativa é que o atacante não fique em General Severiano. O Alvinegro está em busca de um novo destino para Diego. O clube acredita que precisa de mais minutos em campo e vê uma nova cessão como a melhor opção para o desenvolvimento do atleta.

Contratado em 2023 junto ao Montevideo Wanderers, Diego Hernández chegou ao Botafogo com a expectativa de ser uma grande promessa. No entanto, em sua primeira passagem pelo clube, ele disputou 24 partidas e teve um desempenho modesto, com apenas um gol e duas assistências