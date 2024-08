Hugo Souza rasga elogios ao elenco após vitória do Corinthians na Sul-Americana

Foto: Ettore Chiereguini/AGIF







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 13/08/2024 - 23:47 • São Paulo (SP)

O Corinthians deu um passo importante em busca de uma vaga nas quartas de final da Sul-Americana. Isso porque o Timão venceu o RB Bragantino, em Ribeirão Preto, por 2 a 1, e saiu em vantagem no torneio continental. Após a partida, o goleiro Hugo Souza elogiou o desempenho da equipe, e disse que taticamente o desempenho foi quase perfeito.

- Eu acho que tem que ressaltar tudo o que a nossa equipe fez dentro de campo hoje. Taticamente fomos quase perfeitos. Conseguimos fazer dois gols. Era o que a gente queria, vitória. Seria melhor se a gente não tomasse o gol, mas a gente leva essa vitória para casa. Vitória é importante. Parabenizar o grupo por toda a luta - celebrou o goleiro, que foi capitão do Corinthians na partida.

Hugo Souza chegou ao Timão há pouco mais de um mês, não demorando para conquistar sua vaga de titular na meta alvinegra. O fato de ter vencido um time difícil, como o Massa Bruta, deixou a equipe mais confiante.

- Não é fácil jogar aqui. A equipe do Bragantino é muito qualificada. A iluminação atrapalha um pouco, do gramado. Mas essa nossa equipe passou por todas as dificuldades e mostrou que a gente está muito bem. A gente tem treinado muito, tem trabalhado muito. E o resultado não pode ser diferente desse - afirmou o goleiro.

Em relação ao desempenho individual, o arqueiro alvinegro preferiu lembrar que o trabalho é de uma equipe, não apenas seu.

- Bom, fico feliz de estar desempenhando meu trabalho, não é só o meu, como eu falo em todas as entrevistas que eu tenho oportunidade, é do Marcelão, é do Luizão, é do Donnelli, é do Longo, é do Cadu, é do Cauê, é dos moleques que estão lá todos os dias, a gente trabalha muito e sou eu que represento hoje a camisa do Corinthians dentro do gol e eu vou dar sempre o meu melhor para ajudar a equipe e que a gente possa sempre ser vitorioso - finalizou.

O duelo de volta contra o Massa Bruta está marcado para a próxima terça-feira (20), na Neo Química Arena. O Timão joga pelo empate para avançar no campeonato.