Novo reforço do Corinthians, Talles Magno se emociona na coletiva de apresentação

Escrito por Lance! • Publicada em 15/08/2024 - 14:29 • São Paulo (SP)

Recém-contratado pelo Corinthians, Talles Magno chorou na sua coletiva de apresentação nesta quinta-feira (15). Ex-Vasco, o atacante se emocionou ao lembrar o início da carreira e a importância da mãe na trajetória dele como jogador.

- Sobre isso, acho que não tem nem o que falar, no momento que a gente era criança e tinha muita dificuldade, né? Foi difícil a nossa vida, então naquele período que eu fui jogar com 6 anos no Vasco, realmente mais para eu ter onde ficar, porque dentro da minha casa era muito difícil. Minha mãe trabalhava muito, ficava lá mais para ter o que alimentar de dia, de tarde, de noite, ter uma educação boa. - disse Talles Magno, que aproveitou para agradecer a família.

- O Vasco foi muito importante em minha vida, nesse período todo lá eu estudei, tive todas as refeições do dia, então eu acho que foi muito importante. Não tem muito o que falar, só agradecer a toda a minha família, meus irmãos, meu pai, minha mãe e meu pai, só tenho que agradecer - concluiu o jogador, que chorou e parou a entrevista algumas vezes.

Formado nas categorias de base do Vasco, Talles Magno se transferiu para o New York City em 2021. Nos Estados Unidos, conquistou a Major League Soccer e a Campeones Cup. Nas categorias de base, venceu o Mundial Sub-17 em 2019, ao lado de Matheus Donelli e Matheus Araújo.

Logo em sua estreia no Corinthians, o atacante marcou o gol do empate em 1 a 1 com o RB Bragantino, na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na próxima terça-feira (20), o Corinthians volta a enfrentar o clube de Bragança, agora fora de casa, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Talles Magno na coletiva de apresentação (Foto: Vitor Palhares / Lance!)