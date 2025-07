Botafogo inaugura estrutura no CT para integrar base ao elenco profissional

O Botafogo deu um passo significativo para fortalecer sua formação de atletas ao inaugurar, nesta segunda-feira (14), um espaço exclusivo para as categorias de base dentro do CT Lonier. A partir desta semana, a equipe sub-20 começará a realizar todos os seus treinos no centro de treinamento do futebol profissional, marcando o início de um processo de integração total entre a base e o time principal.

continua após a publicidade

➡️Arthur Cabral mostra ótimas credenciais e se destaca no Botafogo

Essa nova ala conta com mais de 15 salas para os diversos departamentos, além de um vestiário próprio para os jovens jogadores. O espaço inclui áreas de fisioterapia, fisiologia, nutrição, recuperação, consultório médico, auditório, sala de treinadores e outros ambientes que visam proporcionar uma preparação de excelência para os atletas. A ideia é acelerar o desenvolvimento técnico, físico e mental dos talentos da base, aproximando-os da rotina profissional.

Atletas do Botafogo em espaço destinado para as categorias de base no CT Lonier (Foto: Divulgação/Botafogo)

📲 Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

Léo Coelho, Diretor de Coordenação de Futebol da SAF, celebrou a entrega da nova estrutura e destacou o momento positivo das categorias de base, que já conquistaram sete títulos em 2024. Ele mencionou que a presença do sub-20 no CT é apenas o começo de um plano mais amplo de integração entre todos os níveis do clube.

continua após a publicidade

- É muito especial dar mais esse passo tão importante no nosso processo de integração das categorias de base ao CT do futebol profissional. Estamos iniciando com a categoria Sub-20 e já planejando as próximas etapas. Nesta temporada, a base do Botafogo já conquistou sete títulos, sendo eles de abrangência regional, nacional e internacional. A chegada da categoria Sub-20 ao CT é o primeiro passo para o melhor desenvolvimento dos nossos atletas, os aproximando cada vez mais da equipe principal - comentou.

➡️Montoro impressiona como titular com atuação ‘nível Almada’ no Botafogo

O técnico da equipe principal, Davide Ancelotti, também elogiou o projeto e afirmou, em entrevista à Botafogo TV, que vê um potencial real entre os jovens alvinegros. O italiano acompanhou recentemente o empate contra o Flamengo pelo Brasileirão Sub-20 e ressaltou a qualidade dos atletas formados no clube, demonstrando entusiasmo em desenvolvê-los para o time principal.