Quem é Carlos Alcaraz, alvo do Flamengo e possível contratação mais cara do futebol brasileiro?

Carlos Alcaraz, em ação pelo Southampton (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/08/2024 - 14:52 • Rio de Janeiro

O Flamengo segue em negociação com o Southampton para adquirir o meia argentino Carlos Alcaraz. Ao ser pego de surpresa com a mudança de valores e postura dos ingleses, a oferta de 25 milhões de euros (R$ 150 milhões na cotação atual) não agradou o Rubro-Negro.

➡️ Flamengo negocia com jogador da Premier League por 25 milhões de euros

Até o momento, de acordo com o "ge", o clube da Premier League deseja a inclusão de Iago ou Victor Hugo na compra do argentino, ou o valor recorde. As negociações seguem em andamento, e caso seja concluída, se tornará a contratação mais cara da história do futebol brasileiro.

🔎 QUEM É?

Meio-campista versátil e com ótimo chute de fora da área, Carlos Alcaraz apareceu com 18 anos no Racing, da Argentina, sendo destaque absoluto no Campeonato Argentino durante duas temporadas.

Em janeiro de 2023, o Southampton adquiriu o jovem meio-campista por 13 milhões de euros. Logo em sua chegada, ele foi um dos únicos atletas que desempenhou e mostrou serviço no clube, muito por conta de suas ótimas atuações, apesar do rebaixamento para a segunda divisão da Inglaterra.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Muito valorizado no mercado europeu, acabou sendo emprestado para a Juventus, com opção de compra em 40 milhões de euros. Após 6 meses na equipe italiana, retornou para a Inglaterra, mesmo muito elogiado pela torcida da gigante italiana. Porém, o clube optou por não comprar em definitivo o jogador.

Na atual janela, o jovem de 21 anos segue sendo bastante disputado no mercado, e clubes como Napoli e Lazio demonstraram interesse nele. Porém, foi o Flamengo que realmente apresentou uma proposta concreta.

Carlos Alcaraz, meia argentino de 21 anos, atua pelo Southampton, da Inglaterra (Foto: Divulgação / Southampton)