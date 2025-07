E a Vila? Santos mantém projeto de nova arena com apoio de Neymar Pai

O Santos confirmou que vai seguir com a reforma da Vila Belmiro em parceria com a WTorre, mas não desistiu do projeto de construção de uma nova arena na Praia Grande. A informação foi dada pelo presidente Marcelo Teixeira durante audiência pública realizada nesta segunda-feira (14), na própria Vila.

O dirigente explicou que o clube mantém viva a proposta de erguer um estádio para 25 mil pessoas no litoral sul, com apoio da NR Sports, empresa de Neymar Pai, enquanto avança com as melhorias no atual palco alvinegro.

— Nenhum projeto inviabiliza o outro. É uma obrigação do santista fazer com que a Vila Belmiro seja preservada. Até 2009, nós investíamos numa proporção que hoje não é mais viável, não é mais possível. Não é possível fazer uma reforma no estado em que está agora. Nós precisamos fazer uma melhoria drástica, transformar o espaço em um palco multiuso. Não podemos ter um estádio apenas para jogos de futebol. Precisamos ter uma receita alternativa — disse Teixeira.

— Vamos viabilizar a arena na Vila Belmiro como palco principal, e continuar viabilizando parcerias como em Praia Grande, em São Paulo. Problema algum, desde que respeitando o número de jogos no contrato da Vila Belmiro. O Santos vai continuar jogando em outras praças. Isso é natural — completou.

Reforma da Vila Belmiro

A audiência reforçou o alinhamento entre o clube e a construtora. O projeto desenvolvido pela WTorre é visto como a única alternativa viável para viabilizar a modernização do estádio santista, cuja conclusão está prevista para ocorrer entre 36 e 42 meses após o início das obras.

Segundo o Peixe, o contrato definitivo segue em fase final de ajustes e deve ser assinado em até 60 dias. Após esse passo, começará a comercialização das cadeiras, etapa fundamental para a captação de receitas que ajudarão a viabilizar a reforma. Em um cenário otimista, as obras poderão ser iniciadas ainda em 2025.

Evento aberto à comunidade abriu a possibilidade da população local tirar dúvidas sobre o projeto (Foto: Divulgação)

De acordo com o novo Memorando de Intenções, a parceria entre Santos e WTorre terá duração de 30 anos. Durante esse período, clube e empresa farão a gestão compartilhada da arena, com divisão pré-definida das receitas geradas por jogos e eventos.

— O Santos não quebrará um tijolo da Vila Belmiro apenas com o seguro, que é obrigatório. Só faremos quando atingirmos o valor total da obra. Quando alcançarmos o valor da obra, o Santos terá segurança… Hoje o valor estimado é de R$ 600 milhões e queremos assegurar a obra para não ter nenhum tipo de dificuldade para estar com o estádio de pé — explica o mandatário.