Flamengo negocia com jogador da Premier League por 25 milhões de euros

Carlos Alcaraz em ação na Premier League (Foto: Divulgação / Southampton)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/08/2024 - 13:39 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 15/08/2024 - 15:16

O Flamengo está em período de negociação com o meia argentino Carlos Alcaraz, do Southampton, da Premier League. Segundo informações do jornal inglês "SkySports", os valores da nova proposta do clube inglês chegam a 25 milhões de euros (R$ 150 milhões na cotação atual). Se a transação for confirmada, se tornará a mais cara da história do futebol brasileiro.

➡️Quem é Carlos Alcaraz, alvo do Flamengo e possível contratação mais cara do futebol brasileiro?

➡️ Chaveamento da Libertadores 2024: confira os duelos até a final em Buenos Aires

No entanto, de acordo com publicação do "ge", os ingleses querem a inclusão de Iago ou Victor Hugo na compra do argentino, ou que o Flamengo apenas pague o valor oferecido. Até o momento, a proposta foi rejeitada pelo Rubro-Negro.

Carlos Alcaraz chegou ao futebol inglês para a atuar no Southampton em 2023, quando foi contratado junto ao Racing, da Argentina. Pela equipe inglesa, ele atuou 47 vezes, marcou oito gols e deu cinco assistências. Em janeiro de 2024, o meia foi emprestado à Juventus, mas retornou à Premier League pouco depois.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Quando o Flamengo entra em campo?

Enquanto a diretoria tenta fechar novas contratações, o elenco retorna aos gramados nesta quinta-feira (15), às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, contra o Bolívar (BOL), pelas oitavas de final da Libertadores.

Alcaraz foi emprestado para a Juventus no início de 2024 (Foto: Divulgação / Juventus)