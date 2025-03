Após protestos, SAF do Coritiba admite erros e promete protagonismo

Gestora da SAF do Coritiba, a Treecorp reagiu aos protestos dos 100 torcedores alviverdes na Avenida Faria Lima, em São Paulo, na terça-feira (25). A empresa admitiu a necessidade de mudanças no futebol e prometeu protagonismo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Em comunicado, a Treecorp falou em frustração pelos resultados esportivos e afirmou que está em processo de reformulação. O Coxa caiu nas quartas de final do Paranaense e na primeira fase da Copa do Brasil.

- A Treecorp compartilha com a torcida do Coritiba o sentimento de frustração com os resultados recentes e, com transparência, reconhece publicamente a necessidade de mudanças e fortalecimento na sua estrutura de futebol - processo que já está em curso e será anunciado assim que for concluído - diz o texto.

continua após a publicidade

A SAF do Coritiba ainda ressaltou que investiu R$ 120 milhões no clube desde 2023 e que mais pagar mais de R$ 100 milhões em dívidas até o final deste ano. O Coxa, vale lembrar, tem seus débitos concentrados na Recuperação Judicial, feita na reta final de 2022.

Dona de 90% do clube, a empresa promete um investimento total de R$ 1,1 bilhão até 2033. Além do futebol, esse valor engloba a construção de um CT em Campina Grande do Sul, da qual o Coxa já tem o terreno, em sete anos, e a modernização do estádio Couto Pereira.

continua após a publicidade

- Estamos certos de que o Coritiba voltará a ocupar o lugar de protagonismo que sua história e sua torcida merecem - promete a gestora.

No final de semana, a Treecorp promoverá um encontro do sócio Bruno D'Ancona com a imprensa e com grupos de torcedores, de forma separada, mas não dará entrevista coletiva. Ele estava em viagem e não acompanhou os protestos em frente à sede da empresa.

Torcida faz protesto em frente à sede da empresa que controla a SAF do Coritiba. Foto: Divulgação/Império Alviverde

Coritiba SAF em 2025

A diretoria do Coritiba dispensou 26 atletas e trouxe outros 13 para a atual temporada. O principal reforço foi o lateral-direito Rafinha, que já rescindiu contrato após uma viagem polêmica para jogar pelo Bayern, além de trazer o técnico Mozart, que subiu para a Série A com o Mirassol.

A reformulação, contudo, não trouxe resultados esportivos. O Coritiba foi eliminado na fase inicial da Copa do Brasil para o Ceilândia-DF, equipe da Série D, nos pênaltis após empatar por 2 a 2 no tempo normal.

Nove dias depois, o Coxa teve a oportunidade de se redimir no Couto Pereira e precisava vencer o Maringá, clube da Série C, por dois gols de diferença. A equipe empatou por 1 a 1 e caiu nas quartas de final.

Coritiba SAF em 2024

O roteiro do ano passado foi praticamente idêntico ao de 2025. No Paranaense, o Coritiba também foi eliminado pelo Maringá, que estava na Série D, mas dessa vez na semifinal. O time perdeu de 2 a 0 fora e empatou por 0 a 0 em casa.

Na Copa do Brasil, eliminação na primeira fase para mais um time de divisão inferior, o Águia de Marabá. Por fim, na Série B do Brasileiro, o Coxa ficou longe de brigar por acesso e terminou na 12ª posição, a pior da história do clube na competição.

Coritiba SAF em 2023

O cenário parece repetido ano a ano. O Coxa caiu nas quartas de final do Paranaense para o FC Cascavel, da Série D, após perder por 3 a 1 fora de casa e empatar sem gols no Couto Pereira.

Na Copa do Brasil, foi um pouco melhor. O Coritiba passou por Humaitá e Criciúma, esse nas penalidades, mas parou na terceira fase ao ser batido pelo Sport: 3 a 3 em casa e 2 a 0 fora.

O Brasileirão teve mais decepção. O time alviverde caiu já na 35ª rodada e ficou na vice-lanterna, com 30 pontos, a pior campanha da sua história na Série A.

Os fracassos esportivos da Coritiba SAF

2025: eliminações nas quartas de final do Paranaense (Maringá) e na primeira fase da Copa do Brasil (Ceilândia-DF)

2024: eliminações na semifinal do Paranaense (Maringá) e na primeira fase da Copa do Brasil (Águia de Marabá-PA); pior campanha da história na Série B (12ª posição, com 50 pontos)

2023: eliminações nas quartas de final do Paranaense (FC Cascavel) e na terceira fase da Copa do Brasil (Sport); pior campanha da história na Série A (19ª posição, com 30 pontos)

Quem é a Treecorp?

A empresa é comandada pelos sócios-diretores Filipe Lomonaco, Bruno D'Ancona e Danilo Soares. Além do trio, o sócio minoritário é o conhecido empresário Roberto Justus.

A gestora do Coritiba atua no mercado financeiro como private equity, ou seja, investimentos em empresas consolidadas. Entre os clientes, estão empresas dos ramos de saúde, serviços financeiros, tecnologia e varejo.

Veja a nota oficial da Treecorp

"A Treecorp compartilha com a torcida do Coritiba o sentimento de frustração com os resultados recentes e, com transparência, reconhece publicamente a necessidade de mudanças e fortalecimento na sua estrutura de futebol - processo que já está em curso e será anunciado assim que for concluído.

Ao mesmo tempo, é importante reconhecer que a Treecorp vem conduzindo uma gestão responsável, que está viabilizando o renascimento do clube. Desde 2023, já foram investidos aproximadamente R$ 120 milhões no Coritiba.

Até o final deste ano, mais de R$ 100 milhões em dívidas estarão quitadas — medida fundamental para garantir um futuro sustentável e maior capacidade financeira para investimentos no futebol.

Estamos certos de que o Coritiba voltará a ocupar o lugar de protagonismo que sua história e sua torcida merecem".