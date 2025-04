Pleno do STJD reduz penas de Athletico e Coritiba por confusão no clássico

O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgou os recursos nesta quinta-feira (24) da confusão do Atletiba do Campeonato Paranaense, em 25 de janeiro, no Couto Pereira. Jogadores de Athletico e Coritiba tiveram as penas reduzidas.

Os auditores absolveram todos os atletas envolvidos por "participar de rixa, conflito ou tumulto, durante a partida, prova ou equivalente", referente ao artigo 257 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). A decisão foi contrário ao que o Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná (TJD-PR) tinha definido em 27 de fevereiro.

Com a mudança, os quatro jogadores do Athletico e os seis do Coritiba tiveram boa parte da punição retirada. Não cabe mais recurso. O árbitro Selmo Pedro dos Anjos Neto e os dirigentes atleticanos Rodrigo Possebon e Éder Chibior também foram absolvidos das denúncias.

Vale destacar que todos os atletas punidos já cumpriram dois jogos de suspensão no Paranaense desta temporada. Assim, os jogadores que ainda precisam ficar de fora de partidas terão de cumprir o restante no estadual de 2026, independente do estado que estiver. Veja abaixo a situação de cada um:

Athletico

Matheus Soares: absolvido (antes: 6 jogos) Zapelli: 1 jogo (antes: 7 jogos) Mycael: 4 jogos (antes: 10 jogos) Fernando: 4 jogos (antes: 10 jogos) Felipinho: 4 jogos (antes: 10 jogos)

Coritiba

Júnior Brumado : 2 jogos (antes eram 8 jogos)

: 2 jogos (antes eram 8 jogos) Jamerson: 4 jogos (antes: 10 jogos)

4 jogos (antes: 10 jogos) Rodrigo Gelado : 4 jogos (antes: 10 jogos)

: 4 jogos (antes: 10 jogos) Sebastián Gómez : 4 jogos (antes: 10 jogos)

: 4 jogos (antes: 10 jogos) Machado : 4 jogos (antes: 10 jogos)

: 4 jogos (antes: 10 jogos) Josué: 4 jogos (antes: 10 jogos)

Coritiba e Athletico empataram em 0 a 0, no Couto Pereira, pelo Campeonato Paranaense 2025. Foto: Gabriel Machado/AGIF

Relembre a briga no Atletiba

O clássico da quinta rodada do Campeonato Paranaense terminou em pancadaria e nove expulsões, com cinco do Coritiba e quatro do Athletico. O árbitro Selmo Pedro dos Anjos Neto só informou os cartões vermelhos na súmula. Antes, ele já tinha expulsado Léo Pelé, do Furacão, e Felipe Guimarães, do Coxa, em lances distintos durante o jogo.

continua após a publicidade

A briga aconteceu após o apito final da partida, que terminou empatada em 0 a 0, no Couto Pereira. A dicussão iniciou no gramado e seguiu até a descida do vestiário rubro-negro, com socos e pontapés. Os principais envolvidos foram os alviverdes Rodrigo Gelado, Sebastián Gómez, Matheus Bianqui e Júnior Brumado e os atleticanos Mycael, Fernando e Felipinho.



Caso de injúria racial

O zagueiro Léo Pelé, do Athletico, foi alvo de injúria racial de um torcedor do Coritiba, que o chamou de "macaco" e "preto" logo após a expulsão do atleta. O STJD reduziu a multa aplicada ao Coxa pelo caso de R$ 100 mil para R$ 50 mil.