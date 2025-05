Vasco de Diniz contará com trunfo a partir do jogo contra Fortaleza

Fernando Diniz terá o torcedor do Vasco ao seu lado neste início do trabalho. Nesta reta final até a pausa para o Mundial de Clubes, o Cruz-Maltino passará por uma sequência seis jogos, sendo que apenas um duelo fora do Rio de Janeiro. Apesar de ser visitante contra o Fluminense, o clássico será no Maracanã.

Antes de voltar a jogar em solo carioca, o time passou por uma maratona de partidas longe do Rio de Janeiro. Ao todo foram seis jogos em que o Cruz-Maltino perdeu cinco e empatou um.

Vale destacar que o Cruz-Maltino não pontuou no Campeonato Brasileiro neste período e nem na Sul-Americana. O resultado "menos pior" foi o empate com o Operário pela Copa do Brasil

Sequência do Vasco até a pausa para o Mundial

Vasco x Fortaleza (17/05 - 9ª rodada do Brasileirão)

Vasco x Operário (20/05 - terceira fase da Copa do Brasil)

Fluminense x Vasco (24/05 - 10ª rodada do Brasileirão)

Vasco x Melgar (27/05 - 6ª rodada da Sul-Americana)

Vasco x Bragantino (31/05 - 11ª rodada do Brasileirão)

São Paulo x Vasco (12/06 - 12ª rodada do Brasileirão)

Diniz reencontrará a torcida vascaína neste final de semana. O Cruz-Maltino volta a campo no sábado (17), quando enfrentará o Fortaleza, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 17h30, em São Januário.

