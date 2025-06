Histórico entre Fortaleza e Santos tem recente vantagem cearense

Antes da pausa para o Mundial de Clubes, Fortaleza e Santos se enfrentam na Arena Castelão nesta quinta-feira (12), a partir das 19h30 (de Brasília), pela 12ª rodada do Brasileirão. O retrospecto recente do confronto é de vantagem para o lado cearense, com três vitórias consecutivas.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Fortaleza precisou de 14 partidas para derrotar o Santos pela primeira vez. O triunfo aconteceu na Série A de 2019, quando o Tricolor superou os paulistas por 2 a 1, no Castelão. Desde então, somando tal duelo, são cinco vitórias dos cearenses, uma do Peixe e três empates.

Na história, com mando de campo do Fortaleza, os empates prevalecem. Em tais condições, aconteceram três vitórias do Leão, quatro do Peixe e cinco igualdades.

continua após a publicidade

Os empates também são a maioria analisando o retrospecto total. Em 22 partidas, ocorreram cinco triunfos do Fortaleza, sete do Santos e dez igualdades. O Tricolor marcou 23 gols e o Alvinegro Praiano, que triunfou mais, fez 31.

➡️ Zagueiro deixa o Fortaleza e assina com líder da Série B

Partida entre Fortaleza e Santos, pelo Brasileirão 2023 (Foto: Raul Baretta/Santos FC)

O último duelo entre as equipes aconteceu no dia 6 de dezembro de 2023, pela última rodada daquela Série A. O Leão venceu por 2 a 1 na Vila Belmiro e, por conta de outros resultados, o Peixe foi rebaixado para a Segunda Divisão.

continua após a publicidade

➡️ Ídolo do Santos, Léo Bastos celebra inauguração do novo CT da base e do time feminino

Momentos de Fortaleza e Santos no Brasileirão

O embate desta quinta-feira reunirá equipes que estão brigando contra o rebaixamento na Série A do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza tem dez pontos e ocupa a 17ª colocação na tabela, abrindo a zona de rebaixamento. O Santos, por sua vez, aparece logo abaixo no Z4, em 18º lugar. O Peixe soma oito pontos.