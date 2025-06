Zagueiro deixa o Fortaleza e assina com líder da Série B

O Fortaleza oficializou a saída do zagueiro Titi, que assinou vínculo com o Goiás, atual líder da Série B. O defensor de 37 anos, visto como um dos líderes no elenco Tricolor, tinha contrato com o clube até o fim de 2025.

— O que temos que falar do Titi é muito agradecimento, um atleta que cumpriu um ciclo extremamente vitorioso. Sempre honrou a nossa camisa dentro e fora de campo, e respeitou a instituição. Encerra esse vínculo, que eu entendo que seja um até breve, acredito que o Titi em um futuro próximo, em outra função, possa estar novamente no Fortaleza - disse Marcelo Paz, CEO da SAF tricolor.

— Faz parte do futebol ter saídas e chegadas. Tenho o Titi como um exemplo de atleta profissional de futebol pelo profissionalismo, postura, conduta, qualidade técnica, respeito pela instituição e os adversários. Então, só tenho as melhores coisas a falar para agradecer por esse período que esteve aqui conosco - agradeceu o dirigente.

Zagueiro Titi deixou o Fortaleza (Foto: divulgação/Fortaleza EC)

Titi chegou ao Fortaleza em 2021 e, no período, conquistou cinco títulos: duas edições de Copa do Nordeste (2021 e 2024) e três de Campeonato Cearense (2021, 2022 e 2023). Foram 227 partidas, com seis gols e cinco assistências. O atleta foi um dos capitães da era Vojvoda, que teve início em 2021.

Conforme divulgado pelo Goiás, o defensor realizará exames médicos nesta quarta-feira (11) e, em seguida, estará à disposição do treinador Vagner Mancini para a próxima partida. O Esmeraldino é o líder da Série B, com 26 pontos em 11 jogos.

Antes de oficializar a saída de Titi, o Fortaleza já tinha anunciado a rescisão de contrato com o argentino Pol Fernández. Nesta semana, o clube realizou a apresentação oficial de Matheus Pereira, reforço da janela. O Leão segue com venda de ingressos para o jogo contra o Santos, que acontecerá na próxima quinta-feira (12).