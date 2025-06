Ídolo do Santos, Léo Bastos celebra inauguração do novo CT da base e do time feminino

O Santos inaugurou oficialmente, nesta segunda-feira (9), a nova estrutura do Centro de Treinamento Rei Pelé, voltada às categorias de base e ao futebol feminino. O espaço, moderno e multifuncional, é resultado de uma parceria com a NR Sports, a Lightwall e a ModuLight.

continua após a publicidade

Com um investimento aproximado de R$ 10 milhões, as obras tiveram início em 15 de maio e representam um novo capítulo na história do clube, atualizando e ampliando as instalações originalmente inauguradas em 1997.

O novo prédio conta com dois pavimentos e uma infraestrutura projetada para atender aos mais altos padrões de rendimento e formação esportiva.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Léo Bastos participa de evento de inauguração das categorias de base e do feminino do Peixe com ex-jogadores do clube. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

O edifício abriga academia de última geração, seis vestiários — dois deles exclusivos para equipes de arbitragem (masculino e feminino) —, auditório, salas para comissões técnicas, departamento médico, fisioterapia, fisiologia, almoxarifado, lavanderias, rouparias e setor administrativo.

A estrutura contempla ainda uma copa, banheiros e um hall com vista panorâmica para o campo, oferecendo um ambiente funcional, acolhedor e preparado para o desenvolvimento de atletas e profissionais.

continua após a publicidade

➡️ Pai de Neymar torce por renovação com o Santos até a Copa do Mundo: ‘Quero que fique’

Léo Bastos homenageado:

Maior vencedor de títulos no Santos depois da Era Pelé, o Guerreiro da Vila, Léo, foi homenageado com o nome do edifício Leonardo Lourenço Bastos.

Atualmente, ele é o coordenador da transição de atletas entre categorias de base e futebol profissional. O ex-lateral do Peixe foi peça fundamental na concretização da modernização nas estruturas para os Meninos da Vila.

➡️ Vila Belmiro deve ser mantida e novo estádio do Santos será na Baixada Santista

O jogador conversou com Neymar e pediu ajuda para construir uma nova estrutura para os novos talentos da Baixada Santista.

— Esse dia representa muito para mim, muito mesmo! Representa o respeito do presidente e a confiança do presidente, do ‘Seu’ Neymar e de todos os profissionais que me deram voz e escutaram que as coisas podem e vão mudar. É muito gratificante poder fazer parte dessa história junto com todos eles, e o Santos ainda tem muito para crescer. É só o começo — celebrou o ídolo santista.

Pelo Santos, o ídolo foi Campeão Brasileiro nos anos de 2002 e 2004, Campeão da Copa Brasil no ano de 2010, Tricampeão Paulista nos anos de 2010, 2011 e 2012, Campeão da Taça Libertadores em 2011 e Campeão da Recopa Sulamericana em 2012. Léo teve duas passagens pelo Alvinegro Praiano: de 2000 a 2005 e de 2009 a 2014.

Além de Léo, André, César Sampaio, Clodoaldo, Coutinho, Diego, Edu, Joel Camargo, Juary, Neymar Jr., Pepe e Rodrygo ganharam placas com seus nomes batizando as diversas instalações das novas estruturas. No futebol feminino, Ketlen deu nome ao vestiário e Thaisinha à sala da comissão técnica das Sereias da Vila.

➡️ Clique aqui para conferir as fotos oficiais do evento