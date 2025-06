Matheus Pereira celebra chegada ao Fortaleza e explica funções em campo

Novo reforço do Fortaleza, o meio-campista Matheus Pereira foi apresentado pelo clube na última segunda-feira (9). O jogador de 27 anos celebrou a chegada ao Tricolor e explicou quais funções é capaz de exercer no meio-campo da equipe cearense.

— Queria dizer que é um prazer e uma honra muito grande vestir a camisa do Fortaleza, defender essas cores. Já venho acompanhando o clube há muito tempo. Então a verdade é que, quando surgiu a oportunidade de vir defender esse clube, conversei com minha família e não pensamos duas vezes. Creio que esse é o lugar certo para seguir crescendo, crescer junto com o clube e conquistar coisas grandes. É isso que queremos - contou o meio-campista.

Questionado a respeito de quais funções pode exercer em campo, o jogador disse que começou como armador, mas consegue executar diferentes papéis no meio.

— Eu comecei como meia no Corinthians, um camisa 10. Com o passar dos anos na Europa, a gente sabe que o sistema muda muito, então fui me adaptando jogando de 8. Muitas vezes de 5 também, como primeiro volante, segundo volante. Acho que hoje sou um jogador mais completo, posso fazer as três funções no meio-campo. Onde tiver que ajudar o clube, onde o treinador sentir que tem que me colocar para ajudar o clube, estou disposto a jogar - explicou o jogador.

Matheus Pereira, novo reforço do Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Revelado pelo Corinthians, como o jogador citou na entrevista, Matheus Pereira somou passagens por Empoli-ITA, Juventus-ITA, Dijon-FRA e o time B do Barcelona-ESP na Europa. Seu último clube foi o Eibar-ESP, com quatro gols e 14 assistências em 118 partidas.

Agenda do Fortaleza

O Fortaleza volta a campo na próxima quinta-feira (12), em casa, diante do Santos. Como os paulistas possuem oito pontos e estão em 18º lugar no Brasileiro, o compromisso será um duelo direto contra o rebaixamento.