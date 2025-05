O Campeonato Brasileiro é uma verdadeira pintura! Ou várias. A competição já entrou no seu segundo quarto, e a emoção está à flor da pele. A rodada 11 promete fortes impactos: com a vitória do segundo colocado Flamengo sobre o líder Palmeiras no último domingo, quatro times diferentes têm chances de começar a segunda-feira na liderança. Além dos dois primeiros colocados, Cruzeiro e Bragantino podem chegar ao topo. Na parte de baixo da tabela, pelo menos sete clubes brigam para não correrem o risco de terminar o domingo na zona de rebaixamento — um deles, o Sport, não sai de lá antes da paralisação para a disputa do Mundial de Clubes.

Um duelo pode ser decisivo para mexer na parte de cima da tabela: o encontro de Cruzeiro e Palmeiras, domingo, no Mineirão. A Raposa pode assumir o topo se vencer em casa, e o Flamengo tropeçar diante do Fortaleza em casa, também no domingo. Da mesma forma, se vencer no Maracanã, o Rubro-Negro assume a ponta se não houver vencedor em Belo Horizonte. E o Bragantino vira líder se vencer o Vasco sábado, em São Januário, por dois ou mais gols de diferença e houver empate nas duas partidas.

Diante de tanta possibilidade de emoção, o "Zebrólogo" do Lance! prevê algumas possibilidades de "zebras artísticas" nesta rodada.

Entenda o Zebrólogo

A cotação do "Zebrólogo" do Lance! vai de um (🦓) a cinco emojis de zebrinhas (🦓🦓🦓🦓🦓). Quanto mais emojis, mais a zebra tem chance de acontecer. Ou seja, uma cotação de cinco zebrinhas significa que o favorito corre sério risco de perder. Enquanto apenas uma zebrinha significa que ela tem pouca força para surpreender o "mais forte". Se ela não aparecer, é sinal que o jogo é duro: qualquer resultado não significa um "quadrúpede de pijama".

Jogos da rodada 11

Bahia x São Paulo

Sábado (31/5), às 18h30, na Fonte Nova (TV: Premiere). Apenas três pontos separam o Bahia (7º colocado) do São Paulo (13º). Embora o Tricolor Paulista tenha se classificado em primeiro na sua chave da Libertadores, a equipe vive um misto de preocupação e protesto pela campanha pelos resultados na temporada. E do lado baiano, o técnico Rogério Ceni chegou a criticar a falta de maturidade da equipe após a derrota para o Inter, que o tirou da competição continental. O Zebrólogo vê equilíbrio total no confronto.

Últimos cinco jogos do Bahia:

28/5 - Internacional 2 x 1 Bahia (LIB) 🔴

25/5 - Grêmio 1 x 0 Bahia (BRA) 🔴

21/5 - Bahia 4 x 0 Paysandu (CdB) 🟢

18/5 - Bahia 2 x 1 Vitória (BRA) 🟢

14/5 - Atlético Nacional 1 x 0 Bahia (LIB) 🔴

Últimos cinco jogos do São Paulo:

27/5 - São Paulo 2 x 1 Talleres (LIB) 🟢

24/5 - São Paulo 0 x 2 Mirassol (BRA) 🔴

20/5 - Náutico 1 x 2 São Paulo (CdB) 🟢

17/5 - São Paulo 2 x 1 Grêmio (BRA) 🟢

14/5 - São Paulo 1 x 1 Libertad (LIB) 🟡

Vasco x Bragantino

Sábado (31/5), às 21h, em São Januário (TV: Sportv e Premiere). Enquanto o Vasco vive um momento de recuperação desde a chegada do técnico Fernando Diniz, o Bragantino curte a euforia de estar brigando pela liderança do Brasileirão, no melhor momento desde a chegada de Fernando Seabra, que assumiu no ano passado. Precisando de uma boa série de vitórias para se afastar do Z-4 (o Cruz-maltino é o 15º e está a um ponto da zona de descenso), o time carioca obteve duas vitórias por 3 a 0 nas ultimas quatro partidas — ambas em São Januário. Quarto colocado, o clube paulista vai ter que brigar para se manter próximo ou até mesmo tomar o lugar do líder.

Últimos cinco jogos do Vasco:

27/5 - Vasco 3 x 0 Melgar (SUL) 🟢

24/5 - Fluminense 2 x 1 Vasco (BRA) 🔴

20/5 - Vasco 1 x 1 Operário-PR (CdB) 🟡

18/5 - Vasco 3 x 0 Fortaleza (BRA) 🟢

13/5 - Lanús 1 x 0 Vasco (SUL) 🔴

Últimos cinco jogos do Bragantino:

26/5 - Bragantino 1 x 0 Juventude (BRA) 🟢

22/5 - Bragantino 6 x 0 Criciúma (CdB) 🟢

18/5 - Bragantino 1 x 2 Palmeiras (BRA) 🔴

10/5 - Grêmio 1 x 1 Bragantino (BRA) 🟡

5/5 - Bragantino 1 x 0 Mirassol (BRA) 🟢

Juninho Capixaba e Jhon Jhon comemoram mais um triunfo do Bragantino (Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)

Mirassol x Sport

Domingo (1/6), às 11h, no Campos Maia (TV: Premiere). O domingo começa cedo com um duelo de equipes que foram promovidas da Série B para a A. Mas esta é uma das poucas coisas que ligam Mirassol e Sport. Enquanto o time do interior paulista ocupa a 14ª posição, mas com três vitórias maiúsculas sobre Grêmio, Corinthians e São Paulo, o Leão pernambucano segue sendo a única equipe que ainda não triunfou no Brasileirão 2025. Embora não possa ser considerada zebra, um triunfo rubro-negro fora de casa seria algo perto disso, segundo nosso Zebrólogo.

Últimos cinco jogos do Mirassol:

24/5 - São Paulo 0 x 2 Mirassol (BRA) 🟢

18/5 - Internacional 1 x 1 Mirassol (BRA) 🟡

10/5 - Mirassol 2 x 1 Corinthians (BRA) 🟢

5/5 - Bragantino 1 x 0 Mirassol (BRA) 🔴

26/4 - Mirassol 2 x 2 Atlético-MG (BRA) 🟡

Últimos cinco jogos do Sport:

25/5 - Sport 1 x 1 Internacional (BRA) 🟡

17/5 - Ceará 2 x 0 Sport (BRA) 🔴

11/5 - Sport 0 x 4 Cruzeiro (BRA) 🔴

3/5 - Fluminense 2 x 1 Sport (BRA) 🔴

26/4 - Sport 0 x 0 Fortaleza (BRA) 🟡

Juventude x Grêmio 🦓🦓🦓🦓

Domingo (1/6), às 16h, no Alfredo Jaconi (TV: Globo e Premiere). O Zebrólogo do Lance! quase caiu para trás ao analisar o duelo gaúcho da rodada 11. A situação é preocupante tanto para Grêmio, que saiu da zona de rebaixamento na rodada passada com a vitória sobre o Bahia, quanto para o Juventude, penúltimo colocado na competição. Pela fase ruim de ambos, pelo fato de o jogo ser no temido Alfredo Jaconi, pelas temperaturas baixíssimas que estão previstas para o fim de semana, a cotação é de quatro zebras para o duelo. O Grêmio já está com o sinal de alerta ligado faz algum tempo.

Últimos cinco jogos do Juventude:

26/5 - Bragantino 1 x 0 Juventude (BRA) 🔴

18/5 - Juventude 1 x 1 Fluminense (BRA) 🟡

10/5 - Fortaleza 5 x 0 Juventude (BRA) 🔴

5/5 - Juventude 0 x 1 Atlético-MG (BRA) 🔴

26/4 - Internacional 3 x 1 Juventude (BRA) 🔴

Últimos cinco jogos do Grêmio:

29/5 - Grêmio 1 x 0 Sportivo Luqueño (SUL) 🟢

25/5 - Grêmio 1 x 0 Bahia (BRA) 🟢

20/5 - Grêmio 0 x 0 CSA (CdB) 🟡

17/5 - São Paulo 2 x 1 Grêmio (BRA) 🔴

13/5 - Grêmio 1 x 1 Godoy Cruz (SUL) 🟡

Santos x Botafogo

Domingo (1/6), às 16h, na Vila Belmiro (TV: Globo e Premiere). O clássico que já foi sinônimo de domínio do futebol brasileiro nos anos 1960 acontece neste domingo, mas sem o equilíbrio de outrora. O Santos, agora com Neymar de volta, tenta se recuperar de um começo ruim de Brasileirão: duas vitórias e seis derrotas em dez partidas, e a consequente 18ª posição na tabela. O Botafogo, embora ainda esteja em 12º, vem de resultados recentes mais animadores com o técnico Renato Paiva e tem tudo para conseguir um trinfo na Vila Belmiro. De qualquer maneira, a zebra já veste as cores dos dois clubes.

Últimos cinco jogos do Santos:

28/5 - Santos 1 x 3 RB Leipzig (AMI) 🔴

25/5 - Vitória 0 x 1 Santos (BRA) 🟢

22/5 - CRB 0 x 0 Santos (CdB) 🟡

18/5 - Corinthians 1 x 0 Santos (BRA) 🔴

12/5 - Santos 0 x 0 Ceará (BRA) 🟡

Últimos cinco jogos do Botafogo:

27/5 - Botafogo 1 x 0 Universidad de Chile (LIB) 🟢

22/5 - Capital-DF 1 x 0 Botafogo (CdB) 🔴

18/5 - Flamengo 0 x 0 Botafogo (BRA) 🟡

14/5 - Botafogo 3 x 2 Estudiantes (LIB) 🟢

11/5 - Botafogo 4 x 0 Internacional (BRA) 🟢

Renato Paiva vem acertando o time do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Ceará x Atlético-MG 🦓🦓🦓🦓

Domingo (1/6), às 18h30, no Castelão (TV: Premiere). Embora quatro posições separem Ceará (sexto lugar) do Atlético-MG (10º), apenas um pontos os distancia da embolada classificação do Brasileirão. Outros três times ocupam esta faixa de classificação. Sem competição continental no meio da última semana, o Vozão pode chegar mais inteiro nesta partida. O Galo teve um compromisso difícil pela Sul-Americana, onde empatou por 1 a 1 com o Cienciano e desperdiçou chance de ficar em primeiro no grupo. E o técnico Cuca ainda confessou que está em busca do time ideal. O Zebrólogo vê chances grandes de o time da casa surpreender os mineiros.

Últimos cinco jogos do Ceará:

22/5 - Palmeiras 3 x 0 Ceará (CdB) 🔴

17/5 - Ceará 2 x 0 Sport (BRA) 🔴

12/5 - Santos 0 x 0 Ceará (BRA) 🟡

3/5 - Ceará 1 x 0 Vitória (BRA) 🟢

30/4 - Ceará 0 x 1 Palmeiras (CBR) 🔴

Últimos cinco jogos do Atlético:

29/5 - Atlético 1 x 1 Cienciano (SUL) 🟡

24/5 - Atlético 0 x 0 Corinthians (BRA) 🟡

21/5 - Atlético 4 x 0 Maringá (CdB) 🟢

19/5 - Cruzeiro 0 x 0 Atlético (BRA) 🟡

15/5 - Atlético 3 x 1 Caracas (SUL) 🟢

Corinthians x Vitória 🦓

Domingo (1/6), às 18h30, na Neo Química Arena (TV: Record, Cazé TV e Premiere). Depois de uma eliminação dolorida na Copa Sul-Americana, perdendo fora para o Huracán, o Corinthians volta para casa para tentar uma recuperação recebendo o Vitória. Tendo em vista que o time baiano é o 17º colocado, com nove pontos, pode-se afirmar que é o adversário ideal para quem busca reabilitação. O time baiano perdeu com um gol inacreditável para o Universidad de Quito, em falha bizarra do goleiro Lucas Arcanjo, e está tentando juntar os cacos. Chance ínfima de zebra, diz nosso Zebrólogo.

Últimos cinco jogos do Corinthians:

27/5 - Huracán 1 x 0 Corinthians (SUL) 🔴

24/5 - Atlético 0 x 0 Corinthians (BRA) 🟡

21/5 - Corinthians 1 x 0 Novorizontino (CdB) 🟢

18/5 - Corinthians 1 x 0 Santos (BRA) 🟢

15/5 - Racing-URU 0 x 1 Corinthians (SUL) 🟢

Últimos cinco jogos do Vitória:

28/5 - Universidad-EQU 1 x 0 Vitória 🔴

25/5 - Vitória 0 x 1 Santos (BRA) 🔴

18/5 - Bahia 2 x 1 Vitória (BRA) 🔴

14/5 - Cerro Largo 0 x 1 Vitória (SUL) 🟢

10/5 - Vitória 2 x 1 Vasco (BRA) 🟢

Flamengo x Fortaleza

Domingo (1/6), às 18h30, no Maracanã (TV: Premiere). Mesmo vencendo e se classificando para as oitavas da Libertadores, o último jogo do Flamengo pela Libertadores borrou a boa impressão deixada após a vitória sobre o líder Palmeiras. O que mostra que, mesmo enfrentando um Fortaleza cheio de problemas, não se pode afirmar que o time rubro-negro terá um jogo fácil pela frente. A equipe cearense vive um de seus momentos mais conturbados dos últimos anos, mas mesmo assim, celebra uma classificação na competição sul-americana. Não tem zebra neste duelo.

Últimos cinco jogos do Flamengo:

28/5 - Flamengo 1 x 0 Táchira (LIB) 🟢

25/5 - Palmeiras 0 x 2 Flamengo (BRA) 🟢

21/5 - Flamengo 4 x 2 Botafogo-PB (CdB) 🟢

19/5 - Flamengo 0 x 0 Botafogo (BRA) 🟡

15/5 - Flamengo 2 x 0 LDU Quito (LIB) 🟢

Úitimos cinco jogos do Fortaleza:

29/5 - Racing 1 x 0 Fortaleza (LIB) 🔴

25/5 - Fortaleza 0 x 2 Cruzeiro (BRA) 🔴

21/5 - Fortaleza 1 x 1 Retrô (CdB) 🟡

17/5 - Vasco 3 x 0 Fortaleza (BRA) 🔴

13/5 - Fortaleza 0 x 0 Atl. Bucaramanga (LIB) 🟡

Cruzeiro x Palmeiras

Domingo (1/6), às 19h30, no Mineirão (TV: Prime Video). Tudo indica que teremos um jogaço no Mineirão. Hoje, pode-se dizer que o Cruzeiro é a equipe que mais vem evoluindo no Brasileirão. Depois de um começo de temporada claudicante, o time mineiro chega a dez partidas se derrota, campanha comandada pelo atacante Kaio Jorge (seis gols na competição) e pelo técnico Leonardo Jardim. Mas o líder Palmeiras está 100% jogando fora de casa (cinco vitórias), o que pode ser preocupante para a equipe azul. Partida sem favoritos que pode valer a liderança do campeonato.

Últimos cinco jogos do Cruzeiro:

28/5 - Cruzeiro 0 x 0 Unión Santa Fe (SUL) 🟡

25/5 - Fortaleza 0 x 2 Cruzeiro (BRA) 🟢

22/5 - Vila Nova 0 x 3 Cruzeiro (CdB) 🟢

18/5 - Cruzeiro 0 x 0 Atlético-MG (BRA) 🟡

14/5 - Cruzeiro 2 x 1 Palestino (SUL) 🟢

Últimos cinco jogos do Palmeiras:

28/5 - Palmeiras 6 x 0 Sporting Cristal (LIB) 🟢

25/5 - Palmeiras 0 x 2 Flamengo (BRA) 🔴

22/5 - Palmeiras 3 x 0 Ceará (CdB) 🟢

18/5 - Bragantino 1 x 2 Palmeiras (BRA) 🟢

15/5 - Palmeiras 2 x 0 Bolívar (LIB) 🟢

Kaio Jorge comemora um gol: já foram seis neste Brasileirão (foto: Gilson Lobo/AGIF)

Internacional x Fluminense

Domingo, 1/6, às 20h30, no Beira-Rio (TV: Sportv e Premiere). É verdade que se esperava um desempenho melhor do Internacional neste Campeonato Brasileiro. Mas uma campanha irregular, com cinco empates e apenas duas vitórias — ambas em casa — em dez jogos trouxe o time colorado à realidade. Comparando com o seu adversário deste domingo, o Fluminense venceu cinco vezes neste Brasileirão, apenas uma como visitante. Na quinta posição, tentando se aproximar no G-4, o Tricolor precisa mostrar um pouco mais do que mostrou até agora. E os gaúchos talvez muito mais para se afastar da zonad e rebaixamento — está em 14º, a dois pontos dela.

Últimos cinco jogos do Inter:

28/5 - Internacional 2 x 1 Bahia (LIB) 🟢

25/5 - Sport 1 x 1 Internacional (BRA) 🟡

22/5 - Maracanã 0 x 3 Internacional (CdB) 🟢

18/5 - Internacional 1 x 1 Mirassol (BRA) 🟡

15/5 - Nacional-URU 0 x 2 Internacional (LIB) 🟢

Últimos cinco jogos do Fluminense:

29/5 - Fluminense 2 x 0 Once Caldas (SUL) 🟢

24/5 - Fluminense 2 x 1 Vasco (BRA) 🟢

21/5 - Aparecidense 1 x 4 Fluminense (CdB) 🟢

18/5 - Juventude 1 x 1 Fluminense (BRA) 🟡

14/5 - Fluminense 2 x 0 Unión Española (SUL) 🟢