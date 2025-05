A rivalidade entre Internacional e Fluminense é marcada por tradição, equilíbrio regional e partidas históricas no Campeonato Brasileiro. Com estilos diferentes e torcidas apaixonadas, os dois clubes constroem uma narrativa de confrontos duros, decisões importantes e reviravoltas emocionantes ao longo das décadas no futebol brasileiro. O Lance! te apresenta as estatísticas de Internacional x Fluminense no Brasileirão.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Internacional x Fluminense no Brasileirão: retrospecto

No total, foram 68 confrontos entre Internacional e Fluminense na competição nacional. O time colorado leva vantagem com 27 vitórias, contra 20 triunfos do Tricolor carioca. Houve ainda 21 empates, demonstrando que se trata de um duelo com alternância de domínio, mas com leve supremacia do clube gaúcho.

Os números globais indicam um Internacional mais efetivo em partidas decisivas e de maior peso. Enquanto o Fluminense venceu 29% dos jogos, o Inter saiu com a vitória em 40% dos encontros. Os empates correspondem a 31% do total, consolidando o confronto como um dos mais nivelados entre clubes de diferentes regiões.

continua após a publicidade

Quando analisamos o mando de campo, os dados ganham contornos ainda mais interessantes. O Internacional foi dominante no Beira-Rio, vencendo 19 dos 36 jogos em casa, com 10 empates e apenas 7 derrotas. Já o Fluminense fez valer o fator Maracanã ou Laranjeiras em 32 partidas, com 13 vitórias, 11 empates e 8 derrotas. O mando pesa — mas não garante favoritismo absoluto.

Internacional forte no Sul e com mais vitórias no Brasileirão

Atuando como mandante, o Internacional apresenta um retrospecto dominante. Em 36 partidas jogadas em Porto Alegre, venceu 53% dos jogos (19 vitórias), empatou 10 vezes (28%) e foi derrotado em apenas 7 ocasiões (19%).

continua após a publicidade

A maior vitória do Colorado em casa aconteceu no Brasileirão de 1997, quando goleou o Fluminense por 4 a 1. Já em 1994, o time gaúcho aplicou 3 a 0 no mesmo estádio. Fora de casa, o Inter também mostrou força ao vencer por 3 a 0 no Maracanã em 2018, em uma das vitórias mais marcantes fora do Rio Grande do Sul.

O placar mais comum nos jogos em Porto Alegre é 2 a 0 para o Internacional, repetido em 5 oportunidades — reforçando a tradição de resultados sólidos em seus domínios. Além disso, o Colorado já teve uma sequência de 10 jogos invicto contra o Fluminense, e seu melhor momento no confronto inclui 3 vitórias consecutivas.

Fluminense reage no Rio, mas tem desvantagem no geral

Jogando em casa, o Fluminense mantém um bom desempenho. Foram 32 partidas no Rio de Janeiro, com 13 vitórias (41%), 11 empates (34%) e 8 derrotas (25%). O retrospecto é equilibrado, mas o Tricolor não conseguiu reverter a diferença no confronto geral.

As maiores vitórias do Fluminense como mandante foram por 3 a 0, repetidas em três ocasiões: nos Brasileirões de 2005, 2007 e 2010. O clube carioca também conseguiu uma grande vitória fora de casa: 4 a 1 sobre o Internacional no Beira-Rio, pelo Brasileirão de 2007 — a maior goleada tricolor como visitante nesse duelo.

O resultado mais comum de Fluminense x Internacional no Brasileirão no Rio foi o empate por 1 a 1, que se repetiu seis vezes. A equipe das Laranjeiras teve sua maior sequência invicta com 7 jogos sem perder para o Internacional e, por outro lado, passou até 10 partidas consecutivas sem vencer o Colorado, o que explica a desvantagem no retrospecto.

Números revelam confronto ofensivo e tradicional

Além do número de vitórias, os gols marcados também mostram leve superioridade do Internacional. O Colorado anotou 88 gols em 68 jogos, média de 1,29 por partida, enquanto o Fluminense marcou 77, com média de 1,13. A diferença de 11 gols reforça a maior eficácia do time gaúcho ao longo dos anos.

Nos critérios de desempenho, o Internacional marcou gols em 74% dos jogos e sofreu em 66%, mantendo um padrão ofensivo consistente. Já o Fluminense balançou as redes em 66% das partidas, mas sofreu gols em 74% delas — um dado que ajuda a entender o motivo do saldo negativo no confronto direto.

O Tricolor carioca teve como melhor sequência de vitórias no duelo apenas 2 jogos consecutivos, enquanto seu pior momento foi a série de 3 derrotas seguidas. Já o Internacional foi mais consistente: além de 3 vitórias seguidas em determinado período, nunca ficou mais do que 2 jogos consecutivos sem vencer o Fluminense.

Rivalidade entre gaúchos e cariocas segue viva no Brasileirão

O clássico entre Internacional e Fluminense é mais um exemplo da diversidade e riqueza do Campeonato Brasileiro. Dois clubes com torcidas fiéis, títulos importantes e história no cenário nacional se enfrentam com frequência em partidas cheias de equilíbrio, técnica e emoção.

Com 68 jogos disputados e vitórias memoráveis dos dois lados, o retrospecto mostra um Internacional mais eficiente, especialmente em casa, e um Fluminense competitivo, capaz de surpreender mesmo longe do Rio. A rivalidade segue viva e promete novos capítulos emocionantes a cada temporada do Brasileirão.