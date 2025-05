Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, abriga dois dos mais emblemáticos estádios do futebol brasileiro: a Arena do Grêmio e o Estádio Beira-Rio. Esses palcos não apenas sediam partidas memoráveis, mas também representam a paixão e a rivalidade entre Grêmio e Internacional, os dois principais clubes da cidade. O Lance! responde a pergunta. Arena do Grêmio ou Beira-Rio: qual estádio é maior?

A Arena do Grêmio, inaugurada em 2012, é reconhecida por sua arquitetura moderna e infraestrutura de ponta. Já o Beira-Rio, com sua história rica e reformas significativas para a Copa do Mundo de 2014, mantém-se como um símbolo tradicional do futebol gaúcho.

Uma pergunta frequente entre torcedores e entusiastas do esporte é: qual desses estádios possui maior capacidade? A resposta envolve não apenas números, mas também considerações sobre reformas, regulamentações e usos específicos de cada arena.

Neste artigo, exploraremos as capacidades oficiais da Arena do Grêmio e do Beira-Rio, analisando suas estruturas e destacando qual deles detém o título de maior estádio de Porto Alegre.

Capacidade da Arena do Grêmio

A Arena do Grêmio, localizada no bairro Farrapos, foi inaugurada em 8 de dezembro de 2012. Segundo informações oficiais, o estádio possui uma capacidade máxima de 60.540 espectadores. No entanto, a capacidade liberada para jogos, conforme o Corpo de Bombeiros, é de 55.662 torcedores.

O estádio foi projetado para atender aos mais altos padrões internacionais, recebendo a classificação máxima no Sisbrace, sistema de avaliação de estádios do Ministério do Esporte do Brasil. Além disso, a Arena do Grêmio foi eleita “Estádio do Ano” pelo site StadiumDB no ano de sua inauguração.

Capacidade do Estádio Beira-Rio

O Estádio Beira-Rio, oficialmente Estádio José Pinheiro Borda, é a casa do Sport Club Internacional desde sua inauguração em 6 de abril de 1969. Após reformas realizadas para a Copa do Mundo de 2014, o estádio passou a contar com uma capacidade oficial de 50.842 lugares.

As reformas modernizaram o estádio, tornando-o apto a sediar cinco partidas do Mundial de 2014. O Beira-Rio é conhecido por sua arquitetura imponente e por ser um dos estádios mais tradicionais do Brasil.

Comparativo entre os estádios

Comparando as capacidades oficiais, a Arena do Grêmio supera o Beira-Rio, sendo o maior estádio do Rio Grande do Sul. Enquanto a Arena comporta até 60.540 espectadores, o Beira-Rio tem capacidade para 50.842 torcedores.

Ambos os estádios são marcos importantes na história do futebol brasileiro e refletem a grandiosidade e a paixão dos torcedores gaúchos. Seja pela modernidade da Arena do Grêmio ou pela tradição do Beira-Rio, cada um possui características únicas que os tornam especiais.