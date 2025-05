Depois de ter sua saída anunciada pelo Fluminense no início da semana, Renato Augusto publicou uma despedida em suas redes sociais. O meia é cria do futsal tricolor e voltou ao clube em 2024, ano que conquistou a Recopa Sul-Americana.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Na segunda-feira (19), o Flu comunicou a recisão contratual do meia em comum acordo. O anúncio aconteceu cerca de dez dias depois de Renato retornar aos gramados depois de se recuperar da lesão no ombro sofrida em janeiro, no Campeonato Carioca.

Qual será o próximo passo de Renato Augusto?

Ao que tudo indica, o jogador de 37 anos deve se aposentar, conforme conversa revelada por Renato Gaúcho após a vitória sobre a Aparecidense, no Mané Garrincha, pela Copa do Brasil. De acordo com o treinador, o jogador estaria desgastado no futebol por conviver com lesões e não conseguir uma sequência de jogos.

continua após a publicidade

Tendo poucas oportunidades, o técnico tricolor buscou alternativas para aproveitar o atleta. Por conta da lesão de Cano, que está fora de combate há quase um mês, Renato Augusto passou a treinar como centroavante e chegou a atuar como referência do ataque no empate com o Juventude, pelo Brasileirão.

- Quando eu cheguei no Fluminense já tinha esse zum-zum-zum de que ele poderia parar de jogar. Eu não estava acreditando muito, então ele foi levando, eu comecei a dar oportunidades. Ele era um jogador importante, inteligente, importante no grupo, bem acima da média. Fiquei triste, falei com ele ontem. Já tinha me buzinado no ouvido que ele iria parar. Perguntei por que, ele falou que não estava aguentando mais as lesões. Estava um pouco estressado com as coisas, precisando descansar. - lamentou Renato Gaúcho.

continua após a publicidade

Quando chegou ao Fluminense, a expectativa era de que disputasse a posição com Ganso, mas não conseguiu se firmar na posição. Ao todo, foram 35 partidas, um gol marcado e uma assistência.