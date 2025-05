Juventude x Grêmio: onde assistir, horário e prováveis escalações

Juventude e Grêmio se enfrentam neste domingo (1) em confronto válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16h (de Brasília) no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. A partida terá a transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view).

Grêmio e Juventude em campo pelo Campeonato Gaúcho. (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

O Juventude enfrenta um péssimo início de Campeonatoo Brasileiro. O clube de Caixias está estacionado na zona da degola, na vice-lanterna, com apenas oito pontos conquistados em dez jogos. A última vitória da equipe no Brasileirão foi na 3ª rodada, quando venceu o Ceará em casa pelo placar de 2 a 1. Além disso, nesse início de campeonato, a diretoria do clube demitiu o treinador Fábio Matias para substui-lo por Cláudio Tencati.

O Grêmio, por sua vez, também não teve um começo animador no Brasileirão. São apenas três vitórias nos dez jogos disputados. No entanto, a equipe venceu o Bahia na última rodada e se distanciou da zona de rebaixamento. Na última partida, o Tricolor Gaúcho venceu o Sportivo Luqueño na Copa Sul-Americana, porém registrou uma marca negativa ao ter o pior público da Arena do Grêmio em 2025. Apenas 5.642 torcedores marcaram presença no estádio.

✅ Tudo sobre o jogo entre Juventude e Grêmio (onde assistir, horário, escalações e local):

Ficha do jogo JUV GRE Brasileirão 11ª rodada Data e Hora domingo, 1 de junho de 2025, às 16h (de Brasília) Local Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul Árbitro Raphael Claus (SP) Assistentes Daniel Paulo Ziolli (URU) e Daniel Luis Marques (SP) Var Ilbert Estevam da Silva (SP) Onde assistir

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

JUVENTUDE (Técnico: Cláudio Tencati)

Marcão; Ewerthon, Rodrigo Sam, Marcos Paulo (Wilker Ángel) e Alan Ruschel; Caíque, Peixoto (Giraldo) e Nenê; Batalla, Giovanny e Gilberto (Taliari)

GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes)

Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Villasanti, Dodi, Cristian Olivera, Cristaldo e Amuzu (Aravena); Braithwaite.