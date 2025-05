Guia Lance! da rodada 10 do Brasileirão: Palmeiras x Flamengo e outros jogos

A rodada 10 do Brasileirão, que começa neste sábado (23) tem apenas nove partidas — o jogo Botafogo x Ceará foi adiado para o dia 4 de junho. Mas entre todos os confrontos, tendo um clássico regional (Fluminense x Vasco), um entre campeões estaduais (Atlético-MG x Corinthians) e um duelo de tricolores (Grêmio x Bahia), nenhuma será mais aguardada e acompanhada do que o encontro dos líderes Palmeiras e Flamengo, domingo, no Allianz Parque.

Embora quatro pontos separem os dois rivais, o que garante a liderança ao Verdão por mais uma rodada, o duelo é cercado de uma rivalidade que se acirrou muito nos últimos anos. Nas últimas dez edições, as duas equipes conquistaram o título brasileiro seis vezes — quatro para os paulistas e dois para os cariocas. Além disso, ambos levaram a Copa Libertadores duas vezes cada uma neste mesmo período.

É claro que o "Zebrólogo", o especialista do Lance! em zebras, nem analisou esta partida. Mas em quatro outras partidas o inesperado pode acontecer.

Entenda o Zebrólogo

A cotação do "Zebrólogo" do Lance! vai de um (🦓) a cinco emojis de zebrinhas (🦓🦓🦓🦓🦓). Quanto mais emojis, mais a zebra tem chance de acontecer. Ou seja, uma cotação de cinco zebrinhas significa que o favorito corre sério risco de perder. Enquanto apenas uma zebrinha significa que ela tem pouca força para surpreender o "mais forte". Se ela não aparecer, é sinal que o jogo é duro: qualquer resultado não significa um "quadrúpede de pijama".

Guia Lance! da rodada 10 do Brasileirão: duelos de gigantes (imagem: ChatGPT)

Jogos da rodada 10

Fluminense x Vasco

Sábado (24/5), às 18h30, no Maracanã (TV: Record, Cazé TV e Premiere). O clássico entre Fluminense e Vasco marca o reencontro do técnico Fernando Diniz, hoje no Cruz-maltino, com seu ex-clube, o Tricolor carioca. Mas o atual treinador do Flu, Renato Gaúcho, também já comandou o Vasco em outro tempos. O fato é que a chegada de ambos os treinadores melhoraram os dois times. Mas a instabilidade ainda chama a atenção dos dois lados. Se o Vasco teve dificuldade de se classificar na Copa do Brasil, o Flu passou goleando. Mas se o time cruz-maltino venceu fácil o Fortaleza na última rodada do Brasileiro, o Tricolor sofreu para empatar com o Juventude. Tudo equlibrado neste clássico.

Últimos cinco jogos do Fluminense:

21/5 - Aparecidense 1 x 4 Fluminense (CdB) 🟢

18/5 - Juventude 1 x 1 Fluminense (BRA) 🟡

14/5 - Fluminense 2 x 0 Unión Española (SUL) 🟢

11/5 - Atlético-MG 3 x 2 Fluminense (BRA) 🔴

8/5 - GV San José 1 x 0 Fluminense (SUL) 🔴

Últimos cinco jogos do Vasco:

20/5 - Vasco 1 x 1 Operário-PR (CdB) 🟡

18/5 - Vasco 3 x 0 Fortaleza (BRA) 🟢

13/5 - Lanús 1 x 0 Vasco (SUL) 🔴

10/5 - Vitória 2 x 1 Vasco (BRA) 🔴

7/5 - Puerto Cabello 4 x 1 Vasco (SUL) 🔴

São Paulo x Mirassol 🦓🦓🦓

Sábado (24/5), às 18h30, no Morumbis (TV: Premiere). Com a vitória sobre o Grêmio na última rodada, o São Paulo conseguiu respirar e se afastar da zona de rebaixamento. A classificação confirmada para as oitavas de final da Copa do Brasil pode fazer com que o time comandado por Luis Zubeldía embale de vez. O problema é a resistência do Mirassol, que tem todo o meio de semana sem qualquer outra competição e consegue dosar melhor o preparo físico do elenco, além de ter o segundo melhor ataque do Brasileirão. Por isso, o Zebrólogo vê cotação de três listradinhas para o duelo: chance média de zebra.

Últimos cinco jogos do São Paulo:

20/5 - Náutico 1 x 2 São Paulo (CdB) 🟢

17/5 - São Paulo 2 x 1 Grêmio (BRA) 🟢

14/5 - São Paulo 1 x 1 Libertad (LIB) 🟡

11/5 - Palmeiras 1 x 0 São Paulo (BRA) 🔴

6/5 - Alianza Lima 0 x 2 São Paulo (LIB) 🟢

Últimos cinco jogos do Mirassol:

18/5 - Internacional 1 x 1 Mirassol (BRA) 🟡

10/5 - Mirassol 2 x 1 Corinthians (BRA) 🟢

5/5 - Bragantino 1 x 0 Mirassol (BRA) 🔴

26/4 - Mirassol 2 x 2 Atlético-MG (BRA) 🟡

20/4 - Juventude 2 x 2 Mirassol (BRA) 🟡

Atlético-MG x Corinthians

Sábado (24/5), às 21h, na Arena MRV (TV: Sportv e Premiere). Dois campeões estaduais medem forças na noite deste sábado. Atlético-MG e Corinthians ocupam, respectivamente, a nona e a oitava posições, com 13 pontos cada um. Enquanto o campeão mineiro conseguiu vencer três jogos no Brasileirão 2025, o paulista teve quatro triunfos. Porém, nas últimas cinco partidas, o Galo marcou 12 gols, enquanto o Timão só balançou as redes cinco vezes, três vezes em vitórias pelo placar mínimo. Outro duelo equilibrado em que a zebra passará longe.

Últimos cinco jogos do Atlético:

21/5 - Atlético 4 x 0 Maringá (CdB) 🟢

19/5 - Cruzeiro 0 x 0 Atlético (BRA) 🟡

15/5 - Atlético 3 x 1 Caracas (SUL) 🟢

11/5 - Atlético 3 x 2 Fluminense (BRA) 🟢

8/5 - Iquique 3 x 2 Atlético (SUL) 🔴

Últimos cinco jogos do Corinthians:

21/5 - Corinthians 1 x 0 Novorizontino (CdB) 🟢

18/5 - Corinthians 1 x 0 Santos (BRA) 🟢

15/5 - Racing-URU 0 x 1 Corinthians (SUL) 🟢

10/5 - Mirassol 2 x 1 Corinthians (BRA) 🔴

6/5 - Corinthians 1 x 1 América de Cali (SUL) 🟡

Grêmio x Bahia

Domingo (25/5), às 11h, na Arena do Grêmio (TV: Premiere). A situação do Grêmio é muito preocupante. Além de ocupar a 17ª posição no Brasileirão, dentro da zona de rebaixamento, foi eliminado dentro de casa para o CSA, após fracassar na tentativa de fazer um gol e levar a decisão para os pênaltis. O Bahia vive fase inversa. Se recuperou de uma sequência negativa, ganhando do arquirrival Vitória e goleando por 4 a 0 o Paysandu na Copa do Brasil. Logo nas primeiras horas de domingo, o time gaúcho precisa dar um sinal de vida diante de sua torcida, mas diante de um adversário que está melhorando na temporada.

Últimos cinco jogos do Grêmio:

20/5 - Grêmio 0 x 0 CSA (CdB) 🟡

17/5 - São Paulo 2 x 1 Grêmio (BRA) 🔴

13/5 - Grêmio 1 x 1 Godoy Cruz (SUL) 🟡

10/5 - Grêmio 1 x 1 Bragantino (BRA) 🟡

7/5 - Atlético Grau 0 x 0 Grêmio (SUL) 🟡

Últimos cinco jogos do Bahia:

21/5 - Bahia 4 x 0 Paysandu (CdB) 🟢

18/5 - Bahia 2 x 1 Vitória (BRA) 🟢

14/5 - Atlético Nacional 1 x 0 Bahia (LIB) 🔴

10/5 - Flamengo 1 x 0 Bahia (BRA) 🔴

7/5 - Bahia 1 x 3 Nacional-URU (LIB) 🔴

Mano Menezes, técnico do Grêmio: pressão no domingo de manhã. (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Palmeiras x Flamengo

Domingo (25/5), às 16h, no Allianz Parque (TV: Globo e Premiere). Palmeiras e Flamengo vêm construindo nos últimos anos uma rivalidade de "candidatos ao título brasileiro", embora nem sempre confirmem isso, como o Botafogo do ano passado comprovou. Neste momento do campeonato, embora ambos sofram com a maratona das três competições simultâneas (Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil), o Palmeiras vem obtendo melhores resultados com isso, com bom planejamento e uso da força do seu elenco. O Flamengo vem sofrendo mais com lesões, desgastes musculares e com reservas que nem sempre entram bem nas partidas. Mas tem o melhor ataque da competição com certa folga (17 gols contra 14 do Mirassol). A zebra vai ver o jogo pela televisão.

Últimos cinco jogos do Palmeiras:

22/5 - Palmeiras 3 x 0 Ceará (CdB) 🟢

18/5 - Bragantino 1 x 2 Palmeiras (BRA) 🟢

15/5 - Palmeiras 2 x 0 Bolívar (LIB) 🟢

11/5 - Palmeiras 1 x 0 São Paulo (BRA) 🟢

7/5 - Cerro Porteño 0 x 2 Palmeiras (LIB) 🟢

Últimos cinco jogos do Flamengo:

21/5 - Flamengo 4 x 2 Botafogo-PB (CdB) 🟢

19/5 - Flamengo 0 x 0 Botafogo (BRA) 🟡

15/5 - Flamengo 2 x 0 LDU Quito (LIB) 🟢

10/5 - Flamengo 1 x 0 Bahia (BRA) 🟢

7/5 - Central Córdoba 1 x 1 Flamengo (LIB) 🟡

Sport x Internacional 🦓🦓

Domingo (25/5), às 16h, na Ilha do Retiro (TV: Globo e Premiere). O Sport segue a sua sina de resultados ruins, de ser o único que ainda não venceu no Brasileirão e de amargar uma lanterna, com apenas dois pontos marcados. Vai buscar uma recuperação redentora em casa, recebendo o Internacional. O Internacional, se por um lado não embalou como se esperava, sofrendo até uma derrota acachapante como a para o Botafogo, tem conquistado triunfos importantes, como o em cima do Nacional-URU, em Montevidéu. O Zebrólogo aposta em uma chance moderada de zebra.

Últimos cinco jogos do Sport:

17/5 - Ceará 2 x 0 Sport (BRA) 🔴

11/5 - Sport 0 x 4 Cruzeiro (BRA) 🔴

3/5 - Fluminense 2 x 1 Sport (BRA) 🔴

26/4 - Sport 0 x 0 Fortaleza (BRA) 🟡

19/4 - Corinthians 2 x 1 Sport (BRA) 🔴

Últimos cinco jogos do Inter:

22/5 - Maracanã 0 x 3 Internacional (CdB) 🟢

18/5 - Internacional 1 x 1 Mirassol (BRA) 🟡

15/5 - Nacional-URU 0 x 2 Internacional (LIB) 🟢

11/5 - Botafogo 4 x 0 Internacional (BRA) 🔴

8/5 - Atlético Nacional 3 x 1 Internacional (LIB) 🔴

Vitória x Santos 🦓🦓🦓🦓

Domingo (25/5), às 18h30, no Barradão (TV: Premiere). O Santos é mais um time que pode se queixar do mau momento na temporada, principalmente depois da eliminação para o CRB, em Maceió, na última quinta. Ganhou apenas um jogo neste Brasileirão, curiosamente contra o Atlético-MG, que ficou marcado por Neymar se sair machucado. Agora, contra o Vitória, no Barradão, pode contar com o seu camisa 10 de volta para se recuperar. O Vitória, 16º colocado no campeonato nacional e ainda vivo na Copa Sul-Americana, tem boa chance de surpreender. Cotação é de quatro zebrinhas.

Últimos cinco jogos do Vitória:

18/5 - Bahia 2 x 1 Vitória (BRA) 🔴

14/5 - Cerro Largo 0 x 1 Vitória (SUL) 🟢

10/5 - Vitória 2 x 1 Vasco (BRA) 🟢

6/5 - Vitória 1 x 1 Defensa y Justicia (SUL) 🟡

3/5 - Ceará 1 x 0 Vitória (BRA) 🔴

Últimos cinco jogos do Santos:

22/5 - CRB 0 x 0 Santos (CdB) 🟡

18/5 - Corinthians 1 x 0 Santos (BRA) 🔴

12/5 - Santos 0 x 0 Ceará (BRA) 🟡

4/5 - Grêmio 1 x 0 Santos (BRA) 🔴

1/5 - Santos 1 x 1 CRB (CBR) 🟡

Fortaleza x Cruzeiro

Domingo (25/5), às 20h30, na Arena Castelão (TV: Sportv e Premiere). Mais um encontro de equipes que vivem viés diferentes no Brasileiro. Quando todo mundo se deu conta, o Cruzeiro já estava ocupando a terceira posição na tabela, a cinco pontos do líder Palmeiras. Já são oito jogos sem derrota da equipe mineira, que agora só disputa duas competições — também está na Copa do Brasil e se despede da Sul-Americana no meio da semana. O Fortaleza vive ainda os resquícios da eliminação para o Retrô na copa nacional e da goleada para o Vasco. Vai ter que se esforçar bastante em casa para segurar uma Raposa embalada.

Útimos cinco jogos do Fortaleza:

21/5 - Fortaleza 1 x 1 Retrô (CdB) 🟡

17/5 - Vasco 3 x 0 Fortaleza (BRA) 🔴

13/5 - Fortaleza 0 x 0 Atl. Bucaramanga (LIB) 🟡

10/5 - Fortaleza 5 x 0 Juventude (BRA) 🟢

6/5 - Fortaleza 4 x 0 Colo-Colo (LIB) 🟢

Últimos cinco jogos do Cruzeiro:

22/5 - Vila Nova 0 x 3 Cruzeiro (CdB) 🟢

18/5 - Cruzeiro 0 x 0 Atlético-MG (BRA) 🟡

14/5 - Cruzeiro 2 x 1 Palestino (SUL) 🟢

11/5 - Sport 0 x 4 Cruzeiro (BRA) 🟢

7/5 - Mushuc Runa 1 x 1 Cruzeiro (SUL) 🟡

Bragantino x Juventude 🦓

Segunda (26/5), às 20h, no Cícero de Souza Marques (TV: Premiere). Outro time que ocupa a zona de rebaixamento do Brasileirão, o Juventude não conseguiu marcar sequer um ponto jogando fora de casa. Melhor para o Bragantino, que vem de uma goleada estrondosa de 6 a 0 sobre o Criciúma, e de uma boa partida contra o Palmeiras, onde acabou sendo derrotado de virada por 2 a 1. O Zebrólogo avalia que há chance mínima ou quase nula de a zebra aparecer.

Últimos cinco jogos do Bragantino:

22/5 - Bragantino 6 x 0 Criciúma (CdB) 🟢

18/5 - Bragantino 1 x 2 Palmeiras (BRA) 🔴

10/5 - Grêmio 1 x 1 Bragantino (BRA) 🟡

5/5 - Bragantino 1 x 0 Mirassol (BRA) 🟢

1/5 - Criciúma 1 x 0 Bragantino (CBR) 🔴

Últimos cinco jogos do Juventude:

18/5 - Juventude 1 x 1 Fluminense (BRA) 🟡

10/5 - Fortaleza 5 x 0 Juventude (BRA) 🔴

5/5 - Juventude 0 x 1 Atlético-MG (BRA) 🔴

26/4 - Internacional 3 x 1 Juventude (BRA) 🔴

20/4 - Juventude 2 x 2 Mirassol (BRA) 🟡