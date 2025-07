O tema “reforços” segue em pauta no Santos. Após a audiência pública na Vila Belmiro sobre a reforma do estádio, o presidente Marcelo Teixeira comentou sobre possíveis contratações para a sequência da temporada.

Até o momento, nesta janela, o clube confirmou apenas duas chegadas: Igor Vinicius, vindo do São Paulo, e Willian Arão, que estava no futebol europeu. Apesar do início tímido, Teixeira não descartou novas negociações para reforçar o elenco.

— Nós temos um plano. O futebol já tem esse plano bem, bem traçado; nomes já muito bem indicados pelos scouts, pelos analistas. Estamos muito bem avançados em várias situações e dependerá exatamente apenas disso. São entradas, são saídas. Nós não podemos, nunca, fazer ações dependendo de resultados, até porque não queremos endividar mais o clube do que ele já está. A tendência não é essa. A tendência é você continuar equacionando e controlando a receita e a sua despesa. Então, nesse ponto, nós não abriremos mão. Nós abriremos mão, sim, de trazer jogadores que estejam dentro dessa planificação e que a gente consiga, dentro do mapeamento das negociações que estão sendo feitas, se chegarmos aos números que o Santos está negociando hoje, muito que bem — afirma.

Santos contratou 13 reforços para temporada (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O Santos tem interesse na contratação do lateral-direito Mayke, do Palmeiras, para esta temporada. O presidente do clube, porém, evitou citar nomes, mas deixou claro que a diretoria segue aberta a novas negociações.

— A janela abriu agora, é muito cedo. Falei com vocês já… alguns dizem: ‘podemos desanimar, vamos com essa equipe até o final?’ Não, é muito cedo ainda. Essa janela vai até agosto, setembro. Muita coisa acontecerá até esse período, tanto entradas como saídas. Clubes estão em negociações, clubes europeus estão avaliando, estarão vindo com outras propostas em momentos diferentes. Então, tudo no devido tempo para a gente não precipitar nada e não criar expectativas. O mais importante é que o Santos acompanha o mercado, tem os seus profissionais atuando bem e temos uma equipe que exige uma reformulação, tanto dos atuais atletas que estão atuando como daqueles que poderão chegar. O Santos está no mercado acompanhando esse processo — completa Teixeira.

Reforços do Santos em 2025: