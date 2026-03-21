Guia da Série B do Brasileirão: novo formato, datas e participantes
Edição de 2026 tem mudança importante no acesso à Série A
- Matéria
- Mais Notícias
A Série B do Campeonato Brasileiro de 2026 começa neste sábado (21), com término previsto para o fim de novembro. Vale ressaltar que a competição não será paralisada durante a disputa da Copa do Mundo. Além disso, a edição terá mudança no formato de acesso à Série A do próximo ano.
Relacionadas
- Futebol Nacional
Sorteio da 5ª fase da Copa do Brasil vai contar com clubes da Série A
Futebol Nacional20/03/2026
- Seleção Brasileira
CBF anuncia série sobre bastidores da Seleção com Ancelotti rumo à Copa
Seleção Brasileira18/03/2026
- Libertadores
Altitude, viagens e mais: confira análise dos grupos da Libertadores 2026
Libertadores20/03/2026
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Novo formato
Neste ano, a Série B terá 38 rodadas em pontos corridos, que definirão o acesso do primeiro e segundo colocados. As duas vagas restantes para a Série A serão definidas em playoffs, em confrontos de ida e volta, com o 3º colocado enfrentando o 6º, e o 4º disputando com o 5º.
Datas-base
- 1ª rodada – 20/03 a 22/03
- 2ª rodada – 31/03 e 01/04
- 3ª rodada – 03/04 a 05/04
- 4ª rodada – 10/04 a 12/04
- 5ª rodada – 17/04 a 19/04
- 6ª rodada – 24/04 a 26/04
- 7ª rodada – 01/05 a 03/05
- 8ª rodada – 08/05 a 10/05
- 9ª rodada – 15/05 a 17/05
- 10ª rodada – 22/05 a 24/05
- 11ª rodada – 29/05 a 31/05
- 12ª rodada – 09/06 e 10/06
- 13ª rodada – 12/06 a 14/06
- 14ª rodada – 19/06 a 21/06
- 15ª rodada – 26/06 a 28/06
- 16ª rodada – 03/07 a 05/07
- 17ª rodada – 10/07 a 12/07
- 18ª rodada – 17/07 a 19/07
- 19ª rodada – 21/07 e 22/07
- 20ª rodada – 24/07 a 26/07
- 21ª rodada – 07/08 a 09/08
- 22ª rodada – 14/08 a 16/08
- 23ª rodada – 18/08 e 19/08
- 24ª rodada – 21/08 a 23/08
- 25ª rodada – 28/08 a 30/08
- 26ª rodada – 04/09 a 06/09
- 27ª rodada – 08/09 e 09/09
- 28ª rodada – 11/09 a 13/09
- 29ª rodada – 18/09 a 20/09
- 30ª rodada – 25/09 a 27/09
- 31ª rodada – 02/10 a 04/10
- 32ª rodada – 06/10 e 07/10
- 33ª rodada – 09/10 a 11/10
- 34ª rodada – 16/10 a 18/10
- 35ª rodada – 23/10 a 25/10
- 36ª rodada – 30/10 a 01/11
- 37ª rodada – 06/11 a 08/11
- 38ª rodada – 14/11
- Playoffs – 21/11 e 28/11
Participantes
Rebaixados da Série A em 2025:
- Juventude (RS)
- Sport (PE)
- Fortaleza (CE)
- Ceará (CE)
Remanescentes da Série B:
- Criciúma (SC) – 5º colocado da Série B em 2025
- Goiás (GO) – 6º colocado da Série B em 2025
- Novorizontino (SP) – 7º colocado da Série B em 2025
- CRB (AL) – 8º colocado da Série B em 2025
- Avaí (SC) – 9º colocado da Série B em 2025
- Cuiabá (MT) – 10º colocado da Série B em 2025
- Atlético (GO) – 11º colocado da Série B em 2025
- Operário (PR) – 12º colocado da Série B em 2025
- Vila Nova (GO) – 13º colocado da Série B em 2025
- América (MG) – 14º colocado da Série B em 2025
- Athletic (MG) – 15º colocado da Série B em 2025
- Botafogo (SP) – 16º colocado da Série B em 2025
Promovidos da Série C em 2025:
- Ponte Preta (SP)
- Londrina (PR)
- Náutico (PE)
- São Bernardo (SP)
Os campeões na disputa
Campeões da Série A do Brasileirão:
- Sport (PE) – Campeão em 1987
Campeões da Série B do Brasileirão:
- América (MG): Bicampeão (1997 e 2017)
- Goiás (GO): Bicampeão (1999 e 2012)
- Atlético (GO): Bicampeão (1994 e 2016)
- Criciúma (SC): Campeão em 2002
- Fortaleza (CE): Campeão em 2018
- Juventude (RS): Campeão em 1994
- Sport (PE): Campeão em 1990
- Londrina (PR): Campeão em 1980
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Jogos da 1ª rodada da Série B 2026
Sábado, 21 de Março
- Ceará x São Bernardo FC: 16h – Arena Castelão (Fortaleza, CE)
- Vila Nova x CRB: 17h – Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (Goiânia, GO)
- Operário-PR x Atlético-GO: 18h15 – Estádio Germano Krüger (Ponta Grossa, PR)
- Botafogo-SP x Fortaleza: 19h15 – Estádio Santa Cruz / Arena NicNet (Ribeirão Preto, SP)
- Cuiabá x Sport: 20h30 – Arena Pantanal (Cuiabá, MT)
Domingo, 22 de Março
- Avaí x Juventude: 16h – Estádio da Ressacada (Florianópolis, SC)
- Náutico x Criciúma: 16h – Estádio dos Aflitos (Recife, PE)
- Athletic-MG x Ponte Preta: 18h – Arena Sicredi (São João del-Rei, MG)
- Goiás x América-MG: 18h – Estádio Hailé Pinheiro / Serrinha (Goiânia, GO)
- Novorizontino x Londrina: 20h – Estádio Jorge Ismael de Biasi (Novo Horizonte, SP)
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias