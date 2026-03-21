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Guia da Série B do Brasileirão: novo formato, datas e participantes

Edição de 2026 tem mudança importante no acesso à Série A

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Pedro Werneck
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/03/2026
04:00
Taça da Série B do Brasileirão (Foto: Joilson Marconne / CBF)
imagem cameraTaça da Série B do Brasileirão (Foto: Joilson Marconne / CBF)
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A Série B do Campeonato Brasileiro de 2026 começa neste sábado (21), com término previsto para o fim de novembro. Vale ressaltar que a competição não será paralisada durante a disputa da Copa do Mundo. Além disso, a edição terá mudança no formato de acesso à Série A do próximo ano.

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Novo formato

Neste ano, a Série B terá 38 rodadas em pontos corridos, que definirão o acesso do primeiro e segundo colocados. As duas vagas restantes para a Série A serão definidas em playoffs, em confrontos de ida e volta, com o 3º colocado enfrentando o 6º, e o 4º disputando com o 5º.

Datas-base

  • 1ª rodada – 20/03 a 22/03
  • 2ª rodada – 31/03 e 01/04
  • 3ª rodada – 03/04 a 05/04
  • 4ª rodada – 10/04 a 12/04
  • 5ª rodada – 17/04 a 19/04
  • 6ª rodada – 24/04 a 26/04
  • 7ª rodada – 01/05 a 03/05
  • 8ª rodada – 08/05 a 10/05
  • 9ª rodada – 15/05 a 17/05
  • 10ª rodada – 22/05 a 24/05
  • 11ª rodada – 29/05 a 31/05
  • 12ª rodada – 09/06 e 10/06
  • 13ª rodada – 12/06 a 14/06
  • 14ª rodada – 19/06 a 21/06
  • 15ª rodada – 26/06 a 28/06
  • 16ª rodada – 03/07 a 05/07
  • 17ª rodada – 10/07 a 12/07
  • 18ª rodada – 17/07 a 19/07
  • 19ª rodada – 21/07 e 22/07
  • 20ª rodada – 24/07 a 26/07
  • 21ª rodada – 07/08 a 09/08
  • 22ª rodada – 14/08 a 16/08
  • 23ª rodada – 18/08 e 19/08
  • 24ª rodada – 21/08 a 23/08
  • 25ª rodada – 28/08 a 30/08
  • 26ª rodada – 04/09 a 06/09
  • 27ª rodada – 08/09 e 09/09
  • 28ª rodada – 11/09 a 13/09
  • 29ª rodada – 18/09 a 20/09
  • 30ª rodada – 25/09 a 27/09
  • 31ª rodada – 02/10 a 04/10
  • 32ª rodada – 06/10 e 07/10
  • 33ª rodada – 09/10 a 11/10
  • 34ª rodada – 16/10 a 18/10
  • 35ª rodada – 23/10 a 25/10
  • 36ª rodada – 30/10 a 01/11
  • 37ª rodada – 06/11 a 08/11
  • 38ª rodada – 14/11
  • Playoffs – 21/11 e 28/11

Participantes

Rebaixados da Série A em 2025:

  • Juventude (RS)
  • Sport (PE)
  • Fortaleza (CE)
  • Ceará (CE)

Remanescentes da Série B:

  1. Criciúma (SC) – 5º colocado da Série B em 2025
  2. Goiás (GO) – 6º colocado da Série B em 2025
  3. Novorizontino (SP) – 7º colocado da Série B em 2025
  4. CRB (AL) – 8º colocado da Série B em 2025
  5. Avaí (SC) – 9º colocado da Série B em 2025
  6. Cuiabá (MT) – 10º colocado da Série B em 2025
  7. Atlético (GO) – 11º colocado da Série B em 2025
  8. Operário (PR) – 12º colocado da Série B em 2025
  9. Vila Nova (GO) – 13º colocado da Série B em 2025
  10. América (MG) – 14º colocado da Série B em 2025
  11. Athletic (MG) – 15º colocado da Série B em 2025
  12. Botafogo (SP) – 16º colocado da Série B em 2025

Promovidos da Série C em 2025:

  • Ponte Preta (SP)
  • Londrina (PR)
  • Náutico (PE)
  • São Bernardo (SP)

Os campeões na disputa

Campeões da Série A do Brasileirão:

  • Sport (PE) – Campeão em 1987

Campeões da Série B do Brasileirão:

  • América (MG): Bicampeão (1997 e 2017)
  • Goiás (GO): Bicampeão (1999 e 2012)
  • Atlético (GO): Bicampeão (1994 e 2016)
  • Criciúma (SC): Campeão em 2002
  • Fortaleza (CE): Campeão em 2018
  • Juventude (RS): Campeão em 1994
  • Sport (PE): Campeão em 1990
  • Londrina (PR): Campeão em 1980

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Jogos da 1ª rodada da Série B 2026

Sábado, 21 de Março

  • Ceará x São Bernardo FC: 16h – Arena Castelão (Fortaleza, CE)
  • Vila Nova x CRB: 17h – Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (Goiânia, GO)
  • Operário-PR x Atlético-GO: 18h15 – Estádio Germano Krüger (Ponta Grossa, PR)
  • Botafogo-SP x Fortaleza: 19h15 – Estádio Santa Cruz / Arena NicNet (Ribeirão Preto, SP)
  • Cuiabá x Sport: 20h30 – Arena Pantanal (Cuiabá, MT) 

Domingo, 22 de Março

  1. Avaí x Juventude: 16h – Estádio da Ressacada (Florianópolis, SC)
  2. Náutico x Criciúma: 16h – Estádio dos Aflitos (Recife, PE)
  3. Athletic-MG x Ponte Preta: 18h – Arena Sicredi (São João del-Rei, MG)
  4. Goiás x América-MG: 18h – Estádio Hailé Pinheiro / Serrinha (Goiânia, GO)
  5. Novorizontino x Londrina: 20h – Estádio Jorge Ismael de Biasi (Novo Horizonte, SP)

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