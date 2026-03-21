Guia da Série B do Brasileirão: novo formato, datas e participantes

A Série B do Campeonato Brasileiro de 2026 começa neste sábado (21), com término previsto para o fim de novembro. Vale ressaltar que a competição não será paralisada durante a disputa da Copa do Mundo. Além disso, a edição terá mudança no formato de acesso à Série A do próximo ano.

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Novo formato

Neste ano, a Série B terá 38 rodadas em pontos corridos, que definirão o acesso do primeiro e segundo colocados. As duas vagas restantes para a Série A serão definidas em playoffs, em confrontos de ida e volta, com o 3º colocado enfrentando o 6º, e o 4º disputando com o 5º.

Datas-base

1ª rodada – 20/03 a 22/03

2ª rodada – 31/03 e 01/04

3ª rodada – 03/04 a 05/04

4ª rodada – 10/04 a 12/04

5ª rodada – 17/04 a 19/04

6ª rodada – 24/04 a 26/04

7ª rodada – 01/05 a 03/05

8ª rodada – 08/05 a 10/05

9ª rodada – 15/05 a 17/05

10ª rodada – 22/05 a 24/05

11ª rodada – 29/05 a 31/05

12ª rodada – 09/06 e 10/06

13ª rodada – 12/06 a 14/06

14ª rodada – 19/06 a 21/06

15ª rodada – 26/06 a 28/06

16ª rodada – 03/07 a 05/07

17ª rodada – 10/07 a 12/07

18ª rodada – 17/07 a 19/07

19ª rodada – 21/07 e 22/07

20ª rodada – 24/07 a 26/07

21ª rodada – 07/08 a 09/08

22ª rodada – 14/08 a 16/08

23ª rodada – 18/08 e 19/08

24ª rodada – 21/08 a 23/08

25ª rodada – 28/08 a 30/08

26ª rodada – 04/09 a 06/09

27ª rodada – 08/09 e 09/09

28ª rodada – 11/09 a 13/09

29ª rodada – 18/09 a 20/09

30ª rodada – 25/09 a 27/09

31ª rodada – 02/10 a 04/10

32ª rodada – 06/10 e 07/10

33ª rodada – 09/10 a 11/10

34ª rodada – 16/10 a 18/10

35ª rodada – 23/10 a 25/10

36ª rodada – 30/10 a 01/11

37ª rodada – 06/11 a 08/11

38ª rodada – 14/11

Playoffs – 21/11 e 28/11

Participantes

Rebaixados da Série A em 2025:

Juventude (RS)

Sport (PE)

Fortaleza (CE)

Ceará (CE)

Remanescentes da Série B:

Criciúma (SC) – 5º colocado da Série B em 2025 Goiás (GO) – 6º colocado da Série B em 2025 Novorizontino (SP) – 7º colocado da Série B em 2025 CRB (AL) – 8º colocado da Série B em 2025 Avaí (SC) – 9º colocado da Série B em 2025 Cuiabá (MT) – 10º colocado da Série B em 2025 Atlético (GO) – 11º colocado da Série B em 2025 Operário (PR) – 12º colocado da Série B em 2025 Vila Nova (GO) – 13º colocado da Série B em 2025 América (MG) – 14º colocado da Série B em 2025 Athletic (MG) – 15º colocado da Série B em 2025 Botafogo (SP) – 16º colocado da Série B em 2025

Promovidos da Série C em 2025:

Ponte Preta (SP)

Londrina (PR)

Náutico (PE)

São Bernardo (SP)

Os campeões na disputa

Campeões da Série A do Brasileirão:

Sport (PE) – Campeão em 1987

Campeões da Série B do Brasileirão:

América (MG): Bicampeão (1997 e 2017)

Bicampeão (1997 e 2017) Goiás (GO): Bicampeão (1999 e 2012)

Bicampeão (1999 e 2012) Atlético (GO): Bicampeão (1994 e 2016)

Bicampeão (1994 e 2016) Criciúma (SC): Campeão em 2002

Campeão em 2002 Fortaleza (CE): Campeão em 2018

Campeão em 2018 Juventude (RS): Campeão em 1994

Campeão em 1994 Sport (PE): Campeão em 1990

Campeão em 1990 Londrina (PR): Campeão em 1980

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Jogos da 1ª rodada da Série B 2026

Sábado, 21 de Março

Ceará x São Bernardo FC : 16h – Arena Castelão (Fortaleza, CE)

: 16h – Arena Castelão (Fortaleza, CE) Vila Nova x CRB : 17h – Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (Goiânia, GO)

: 17h – Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (Goiânia, GO) Operário-PR x Atlético-GO : 18h15 – Estádio Germano Krüger (Ponta Grossa, PR)

: 18h15 – Estádio Germano Krüger (Ponta Grossa, PR) Botafogo-SP x Fortaleza : 19h15 – Estádio Santa Cruz / Arena NicNet (Ribeirão Preto, SP)

: 19h15 – Estádio Santa Cruz / Arena NicNet (Ribeirão Preto, SP) Cuiabá x Sport: 20h30 – Arena Pantanal (Cuiabá, MT)

Domingo, 22 de Março