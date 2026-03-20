Altitude, viagens e mais: confira análise dos grupos da Libertadores 2026
Cinco participantes brasileiros conheceram seus caminhos rumo à decisão
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A Copa Libertadores de 2026 teve os grupos definidos na noite dessa quinta-feira (19). Em sorteio realizado na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, os 32 clubes participantes conheceram seus caminhos rumo à decisão — que já tem palco definido: o histórico Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. O Brasil chega forte à disputa, com seis representantes: Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Mirassol e Palmeiras.
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Mas quem tem o grupo mais difícil? A seguir, o Lance! compara os adversários brasileiros em diferentes critérios: altitude, viagens, desempenho recente, títulos e valor de mercado.
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Brasileiros e seus desafios na fase de grupos da Libertadores
⚽ Flamengo - Grupo A
Adversários: Estudiantes (Argentina), Cusco (Peru) e Independiente Medellín (Colômbia)
Altitude:
Estudiantes (Estádio Jorge Luis Hirschi) - não tem altitude
Cusco (Estádio Inca Garcilaso de la Vega) - 3.350 m acima do nível do mar
Independiente Medellín (Estádio Atanasio Girardot) - 1.495 m acima do nível do mar
Total: 4.845 m
Viagens:
Estudiantes (La Plata) - 2.063 km de distância do Rio de Janeiro
Cusco (Cusco) - 3.200 km de distância do Rio de Janeiro
Independiente Medellín (Medellín) - 4.571 km de distância do Rio de Janeiro
Total: 9.834 km
Desempenho na última Libertadores:
Estudiantes - eliminado nas quartas de final pelo Flamengo
Cusco - não disputou
Independiente Medellín - não disputou
Desempenho no último campeonato nacional:
Estudiantes - campeão do Clausura e do Troféu dos Campeões
Cusco - 2º lugar no acúmulo dos pontos
Independiente Medellín - vice-campeão do Apertura
Títulos de Libertadores:
Estudiantes - quatro (1968, 1969, 1970 e 2009)
Cusco - nunca foi campeão
Independiente Medellín - nunca foi campeão
Total: quatro títulos
Valor de mercado:
Estudiantes - € 42.43 milhões (R$ 256.27 milhões)
Cusco - € 8.53 milhões (R$ 51.52 milhões)
Independiente Medellín - € 14.90 milhões (R$ 90.00 milhões)
Total: € 65.86 milhões (R$ 397.79 milhões)
⚽ Fluminense - Grupo C
Adversários: Bolívar (Bolívia), Deportivo La Guaira (Venezuela) e Independiente Rivadavia (Argentina)
Altitude:
Bolívar (Hernando Siles Stadium) - 3.600 m acima do nível do mar
Deportivo La Guaira (Estádio Olímpico de la Universidad Central) - 900 m acima do nível do mar
Independiente Rivadavia (Juan Bautista Gargantini Stadium) - 750 m acima do nível do mar
Total: 5.250 m
Viagens:
Bolívar (La Paz) - 2.712 km de distância do Rio de Janeiro
Deportivo La Guaira (Caracas) - 4.500 km de distância do Rio de Janeiro
Independiente Rivadavia (Mendoza) - 2.750 km de distância do Rio de Janeiro
Total: 9.962 km
Desempenho na última Libertadores:
Bolívar - eliminado na fase de grupos
Deportivo La Guaira - não disputou
Independiente Rivadavia - não disputou
Desempenho no último campeonato nacional:
Bolívar - vice-campeão
Deportivo La Guaira - 1º lugar no acúmulo dos pontos
Independiente Rivadavia - 13º lugar no acúmulo dos pontos
Títulos de Libertadores:
Bolívar - nunca foi campeão
Deportivo La Guaira - nunca foi campeão
Independiente Rivadavia - nunca foi campeão
Total: zero títulos
Valor de mercado:
Bolívar - € 11.88 milhões (R$ 71.75 milhões)
Deportivo La Guaira - € 7.83 milhões (R$ 47.29 milhões)
Independiente Rivadavia - € 33.08 milhões (R$ 199.80 milhões)
Total: € 52.79 milhões (R$ 318.84 milhões)
⚽ Cruzeiro - Grupo D
Adversários: Boca Juniors (Argentina), Universidad Católica (Chile) e Barcelona (Equador)
Altitude:
Boca Juniors (La Bombonera) - não tem altitude
Universidad Católica (Claro Arena) - 570 m acima do nível do mar
Barcelona (Estádio Monumental Isidro Romero Carbo) - não tem altitude
Total: 570 m
Viagens:
Boca Juniors (Buenos Aires) - 2.160 km de distância de Belo Horizonte
Universidad Católica (Santiago) - 3.115 km de distância de Belo Horizonte
Barcelona (Guayaquil) - 4.360 km de distância de Belo Horizonte
Total: 9.635 km
Desempenho na última Libertadores:
Boca Juniors - eliminado nas fases preliminares
Universidad Católica - não disputou
Barcelona - eliminado na fase de grupos
Desempenho no último campeonato nacional:
Boca Juniors - 2º lugar no acúmulo dos pontos
Universidad Católica - vice-campeão
Barcelona - 3º lugar
Títulos de Libertadores:
Boca Juniors - seis (1977, 1978, 2000, 2001, 2003 e 2007)
Universidad Católica - nunca foi campeão
Barcelona - nunca foi campeão
Total: seis títulos
Valor de mercado:
Boca Juniors - € 90.85 milhões (R$ 548.73 milhões)
Universidad Católica - € 15.58 milhões (R$ 94.10 milhões)
Barcelona - € 17.33 milhões (R$ 104.67 milhões)
Total: € 123.76 milhões (R$ 747.51 milhões)
⚽ Corinthians - Grupo E
Adversários: Peñarol (Uruguai), Independiente Santa Fé (Colômbia) e Platense (Argentina)
Altitude:
Peñarol (Estádio Campeón del Siglo) - não tem altitude
Independiente Santa Fé (Nemesio Camacho El Campín Stadium) - 2.553 m acima do nível do mar
Platense (Estádio Ciudad de Vicente López) - não tem altitude
Total: 2.553 m
Viagens:
Peñarol (Montevidéu) - 1.611 km de distância de São Paulo
Independiente Santa Fé (Bogotá) - 4.340 km de distância de São Paulo
Platense (Vicente López) - 1.700 km de distância de São Paulo
Total: 7.651 km
Desempenho na última Libertadores:
Peñarol - eliminado nas oitavas de final pelo Racing
Independiente Santa Fé - eliminado nas fases preliminares
Platense - não disputou
Desempenho no último campeonato nacional:
Peñarol - vice-campeão
Independiente Santa Fé - campeão do Apertura
Platense - campeão do Apertura
Títulos de Libertadores:
Peñarol - cinco (1960, 1961, 1966, 1982 e 1987)
Independiente Santa Fé - nunca foi campeão
Platense - nunca foi campeão
Total: cinco títulos
Valor de mercado:
Peñarol - € 41.03 milhões (R$ 247.82 milhões)
Independiente Santa Fé - € 12.55 milhões (R$ 75.80 milhões)
Platense - € 28.08 milhões (R$ 169.60 milhões)
Total: € 81.66 milhões (R$ 493.22 milhões)
⚽ Palmeiras - Grupo F
Adversários: Cerro Porteño (Paraguai), Junior Barranquilla (Colômbia) e Sporting Cristal (Peru)
Altitude:
Cerro Porteño (Estádio General Pablo Rojas) - não tem altitude
Junior Barranquilla (Roberto Melendez Metropolitan Stadium) - não tem altitude
Sporting Cristal (Estádio Alberto Gallardo) - não tem altitude
Total: 0 m
Viagens:
Cerro Porteño (Assunção) - 1.138 km de distância de São Paulo
Junior Barranquilla (Barranquilla) - 4.905 km de distância de São Paulo
Sporting Cristal (Lima) - 3.500 km de distância de São Paulo
Total: 9.543 km
Desempenho na última Libertadores:
Cerro Porteño - eliminado nas oitavas de final pelo Estudiantes
Junior Barranquilla - não disputou
Sporting Cristal - eliminado na fase de grupos
Desempenho no último campeonato nacional:
Cerro Porteño - campeão do Clausura
Junior Barranquilla - campeão do Finalización
Sporting Cristal - 4º lugar no acúmulo dos pontos
Títulos de Libertadores:
Cerro Porteño - nunca foi campeão
Junior Barranquilla - nunca foi campeão
Sporting Cristal - nunca foi campeão
Total: zero títulos
Valor de mercado:
Cerro Porteño - € 27.98 milhões (R$ 169.00 milhões)
Junior Barranquilla - € 16.75 milhões (R$ 101.17 milhões)
Sporting Cristal - € 12.90 milhões (R$ 77.92 milhões)
Total: € 57.63 milhões (R$ 348.09 milhões)
⚽ Mirassol - Grupo G
Adversários: LDU (Equador), Lanús (Argentina) e Always Ready (Bolívia)
Altitude:
LDU (Estádio Rodrigo Paz Delgado) - 2.850 m acima do nível do mar
Lanús (Estádio Ciudad de Lanús) - não tem altitude
Always Ready (Estádio Municipal de El Alto) - 4.090 m acima do nível do mar
Total: 6.940 m
Viagens:
LDU (Quito) - 3.500 km de distância de Mirassol
Lanús (Lanús) - 1.450 km de distância de Mirassol
Always Ready (El Alto) - 2.000 km de distância de Mirassol
Total: 6.950 km
Desempenho na última Libertadores:
LDU - eliminado na semifinal pelo Palmeiras
Lanús - não disputou (venceu a Copa Sul-Americana)
Always Ready - não disputou
Desempenho no último campeonato nacional:
LDU - vice-campeão
Lanús - 8º lugar no acúmulo dos pontos
Always Ready - campeão
Títulos de Libertadores:
LDU - um (2008)
Lanús - nunca foi campeão
Always Ready - nunca foi campeão
Total: um título
Valor de mercado:
LDU - € 18.40 milhões (R$ 111.14 milhões)
Lanús - € 39.10 milhões (R$ 236.16 milhões)
Always Ready - € 7.20 milhões (R$ 43.49 milhões)
Total: € 64.70 milhões (R$ 390.79 milhões)
Balanço dos grupos:
⛰️ Maior altitude somada
🥇 Mirassol - Grupo G (Total: 6.940 m)
🥈 Fluminense - Grupo C (Total: 5.250 m)
🥉 Flamengo - Grupo A (Total: 4.845 m)
✈️ Maior distância em viagens
🥇 Fluminense - Grupo C (Total: 9.962 km)
🥈 Flamengo - Grupo A (Total: 9.834 km)
🥉 Cruzeiro - Grupo D (Total: 9.635 km)
💸 Maior valor de mercado
🥇 Cruzeiro - Grupo D (Total: € 123.76 milhões)
🥈 Corinthians - Grupo E (Total: € 81.66 milhões)
🥉 Flamengo - Grupo A (Total: € 65.86 milhões)
🏆 Mais títulos de Libertadores
🥇 Cruzeiro - Grupo D (Total: seis títulos)
🥈 Corinthians - Grupo E (Total: cinco títulos)
🥉 Flamengo - Grupo A (Total: quatro títulos)
Os outros grupos da Libertadores (sem brasileiros)
Grupo B:
Nacional
Universitario
Coquimbo Unido
Deportes Tolima
Grupo H:
Independiente del Valle
Libertad
Rosario Central
Universidad Central
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Mais detalhes sobre o torneio
O futebol brasileiro chega ainda mais credenciado para a disputa da Libertadores de 2026 após um domínio recente no continente: o país venceu as últimas sete edições do torneio. Nesse período, o Flamengo levantou a taça três vezes, enquanto o Palmeiras conquistou o título em duas oportunidades. Fluminense e Botafogo também marcaram presença nessa sequência vitoriosa, cada um com uma conquista, consolidando a hegemonia nacional na principal competição de clubes da América do Sul.
O sorteio desta quinta marcou o encerramento do processo de formação da fase de grupos, que será disputada entre abril e maio. A partir daí, os dois melhores de cada chave avançam ao mata-mata, previsto para começar em agosto.
Calendário da Libertadores 2026:
- 1ª rodada: 7 a 9 de abril
- 2ª rodada: 14 a 16 de abril
- 3ª rodada: 28 a 30 de abril
- 4ª rodada: 5 a 7 de maio
- 5ª rodada: 19 a 21 de maio
- 6ª rodada: 26 a 28 de maio
- Oitavas (ida): 11 a 13 de agosto
- Oitavas (volta): 18 a 20 de agosto
- Quartas (ida): 8 a 10 de setembro
- Quartas (volta): 15 a 17 de setembro
- Semifinais (ida): 13 a 15 de outubro
- Semifinais (volta): 20 a 22 de outubro
- Final: 28 de novembro
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