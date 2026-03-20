Altitude, viagens e mais: confira análise dos grupos da Libertadores 2026

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A Copa Libertadores de 2026 teve os grupos definidos na noite dessa quinta-feira (19). Em sorteio realizado na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, os 32 clubes participantes conheceram seus caminhos rumo à decisão — que já tem palco definido: o histórico Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. O Brasil chega forte à disputa, com seis representantes: Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Mirassol e Palmeiras.

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Mas quem tem o grupo mais difícil? A seguir, o Lance! compara os adversários brasileiros em diferentes critérios: altitude, viagens, desempenho recente, títulos e valor de mercado.

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Brasileiros e seus desafios na fase de grupos da Libertadores

⚽ Flamengo - Grupo A

Adversários: Estudiantes (Argentina), Cusco (Peru) e Independiente Medellín (Colômbia)

Altitude:

Estudiantes (Estádio Jorge Luis Hirschi) - não tem altitude

Cusco (Estádio Inca Garcilaso de la Vega) - 3.350 m acima do nível do mar

Independiente Medellín (Estádio Atanasio Girardot) - 1.495 m acima do nível do mar

Total: 4.845 m

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Viagens:

Estudiantes (La Plata) - 2.063 km de distância do Rio de Janeiro

Cusco (Cusco) - 3.200 km de distância do Rio de Janeiro

Independiente Medellín (Medellín) - 4.571 km de distância do Rio de Janeiro

Total: 9.834 km

Desempenho na última Libertadores:

Estudiantes - eliminado nas quartas de final pelo Flamengo

Cusco - não disputou

Independiente Medellín - não disputou

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Desempenho no último campeonato nacional:

Estudiantes - campeão do Clausura e do Troféu dos Campeões

Cusco - 2º lugar no acúmulo dos pontos

Independiente Medellín - vice-campeão do Apertura

Títulos de Libertadores:

Estudiantes - quatro (1968, 1969, 1970 e 2009)

Cusco - nunca foi campeão

Independiente Medellín - nunca foi campeão

Total: quatro títulos

Valor de mercado:

Estudiantes - € 42.43 milhões (R$ 256.27 milhões)

Cusco - € 8.53 milhões (R$ 51.52 milhões)

Independiente Medellín - € 14.90 milhões (R$ 90.00 milhões)

Total: € 65.86 milhões (R$ 397.79 milhões)

Jogadores do Flamengo comemoram gol contra o Remo (Foto: Affonso Andrade / Agência F8 / Gazeta Press)

⚽ Fluminense - Grupo C

Adversários: Bolívar (Bolívia), Deportivo La Guaira (Venezuela) e Independiente Rivadavia (Argentina)

Altitude:

Bolívar (Hernando Siles Stadium) - 3.600 m acima do nível do mar

Deportivo La Guaira (Estádio Olímpico de la Universidad Central) - 900 m acima do nível do mar

Independiente Rivadavia (Juan Bautista Gargantini Stadium) - 750 m acima do nível do mar

Total: 5.250 m

Viagens:

Bolívar (La Paz) - 2.712 km de distância do Rio de Janeiro

Deportivo La Guaira (Caracas) - 4.500 km de distância do Rio de Janeiro

Independiente Rivadavia (Mendoza) - 2.750 km de distância do Rio de Janeiro

Total: 9.962 km

Desempenho na última Libertadores:

Bolívar - eliminado na fase de grupos

Deportivo La Guaira - não disputou

Independiente Rivadavia - não disputou

Desempenho no último campeonato nacional:

Bolívar - vice-campeão

Deportivo La Guaira - 1º lugar no acúmulo dos pontos

Independiente Rivadavia - 13º lugar no acúmulo dos pontos

Títulos de Libertadores:

Bolívar - nunca foi campeão

Deportivo La Guaira - nunca foi campeão

Independiente Rivadavia - nunca foi campeão

Total: zero títulos

Valor de mercado:

Bolívar - € 11.88 milhões (R$ 71.75 milhões)

Deportivo La Guaira - € 7.83 milhões (R$ 47.29 milhões)

Independiente Rivadavia - € 33.08 milhões (R$ 199.80 milhões)

Total: € 52.79 milhões (R$ 318.84 milhões)

Jogadores do Fluminense se abraçam em comemoração de gol contra o Remo (Foto: Fernando Torres / Agif / Gazeta Press)

⚽ Cruzeiro - Grupo D

Adversários: Boca Juniors (Argentina), Universidad Católica (Chile) e Barcelona (Equador)

Altitude:

Boca Juniors (La Bombonera) - não tem altitude

Universidad Católica (Claro Arena) - 570 m acima do nível do mar

Barcelona (Estádio Monumental Isidro Romero Carbo) - não tem altitude

Total: 570 m

Viagens:

Boca Juniors (Buenos Aires) - 2.160 km de distância de Belo Horizonte

Universidad Católica (Santiago) - 3.115 km de distância de Belo Horizonte

Barcelona (Guayaquil) - 4.360 km de distância de Belo Horizonte

Total: 9.635 km

Desempenho na última Libertadores:

Boca Juniors - eliminado nas fases preliminares

Universidad Católica - não disputou

Barcelona - eliminado na fase de grupos

Desempenho no último campeonato nacional:

Boca Juniors - 2º lugar no acúmulo dos pontos

Universidad Católica - vice-campeão

Barcelona - 3º lugar

Títulos de Libertadores:

Boca Juniors - seis (1977, 1978, 2000, 2001, 2003 e 2007)

Universidad Católica - nunca foi campeão

Barcelona - nunca foi campeão

Total: seis títulos

Valor de mercado:

Boca Juniors - € 90.85 milhões (R$ 548.73 milhões)

Universidad Católica - € 15.58 milhões (R$ 94.10 milhões)

Barcelona - € 17.33 milhões (R$ 104.67 milhões)

Total: € 123.76 milhões (R$ 747.51 milhões)

Jogadores do Cruzeiro celebram gol de Kaio Jorge contra o América-MG (Foto: Fernando Moreno / Agif / Gazeta Press)

⚽ Corinthians - Grupo E

Adversários: Peñarol (Uruguai), Independiente Santa Fé (Colômbia) e Platense (Argentina)

Altitude:

Peñarol (Estádio Campeón del Siglo) - não tem altitude

Independiente Santa Fé (Nemesio Camacho El Campín Stadium) - 2.553 m acima do nível do mar

Platense (Estádio Ciudad de Vicente López) - não tem altitude

Total: 2.553 m

Viagens:

Peñarol (Montevidéu) - 1.611 km de distância de São Paulo

Independiente Santa Fé (Bogotá) - 4.340 km de distância de São Paulo

Platense (Vicente López) - 1.700 km de distância de São Paulo

Total: 7.651 km

Desempenho na última Libertadores:

Peñarol - eliminado nas oitavas de final pelo Racing

Independiente Santa Fé - eliminado nas fases preliminares

Platense - não disputou

Desempenho no último campeonato nacional:

Peñarol - vice-campeão

Independiente Santa Fé - campeão do Apertura

Platense - campeão do Apertura

Títulos de Libertadores:

Peñarol - cinco (1960, 1961, 1966, 1982 e 1987)

Independiente Santa Fé - nunca foi campeão

Platense - nunca foi campeão

Total: cinco títulos

Valor de mercado:

Peñarol - € 41.03 milhões (R$ 247.82 milhões)

Independiente Santa Fé - € 12.55 milhões (R$ 75.80 milhões)

Platense - € 28.08 milhões (R$ 169.60 milhões)

Total: € 81.66 milhões (R$ 493.22 milhões)

Elenco do Corinthians aplaude torcida após vitória contra o Athletico-PR (Foto: Antonio Neto / Pera Photo Press)

⚽ Palmeiras - Grupo F

Adversários: Cerro Porteño (Paraguai), Junior Barranquilla (Colômbia) e Sporting Cristal (Peru)

Altitude:

Cerro Porteño (Estádio General Pablo Rojas) - não tem altitude

Junior Barranquilla (Roberto Melendez Metropolitan Stadium) - não tem altitude

Sporting Cristal (Estádio Alberto Gallardo) - não tem altitude

Total: 0 m

Viagens:

Cerro Porteño (Assunção) - 1.138 km de distância de São Paulo

Junior Barranquilla (Barranquilla) - 4.905 km de distância de São Paulo

Sporting Cristal (Lima) - 3.500 km de distância de São Paulo

Total: 9.543 km

Desempenho na última Libertadores:

Cerro Porteño - eliminado nas oitavas de final pelo Estudiantes

Junior Barranquilla - não disputou

Sporting Cristal - eliminado na fase de grupos

Desempenho no último campeonato nacional:

Cerro Porteño - campeão do Clausura

Junior Barranquilla - campeão do Finalización

Sporting Cristal - 4º lugar no acúmulo dos pontos

Títulos de Libertadores:

Cerro Porteño - nunca foi campeão

Junior Barranquilla - nunca foi campeão

Sporting Cristal - nunca foi campeão

Total: zero títulos

Valor de mercado:

Cerro Porteño - € 27.98 milhões (R$ 169.00 milhões)

Junior Barranquilla - € 16.75 milhões (R$ 101.17 milhões)

Sporting Cristal - € 12.90 milhões (R$ 77.92 milhões)

Total: € 57.63 milhões (R$ 348.09 milhões)

Arias é abraçado pelos companheiros após gol em Palmeiras x Botafogo (Foto: Guilherme Veiga / PXIMAGES)

⚽ Mirassol - Grupo G

Adversários: LDU (Equador), Lanús (Argentina) e Always Ready (Bolívia)

Altitude:

LDU (Estádio Rodrigo Paz Delgado) - 2.850 m acima do nível do mar

Lanús (Estádio Ciudad de Lanús) - não tem altitude

Always Ready (Estádio Municipal de El Alto) - 4.090 m acima do nível do mar

Total: 6.940 m

Viagens:

LDU (Quito) - 3.500 km de distância de Mirassol

Lanús (Lanús) - 1.450 km de distância de Mirassol

Always Ready (El Alto) - 2.000 km de distância de Mirassol

Total: 6.950 km

Desempenho na última Libertadores:

LDU - eliminado na semifinal pelo Palmeiras

Lanús - não disputou (venceu a Copa Sul-Americana)

Always Ready - não disputou

Desempenho no último campeonato nacional:

LDU - vice-campeão

Lanús - 8º lugar no acúmulo dos pontos

Always Ready - campeão

Títulos de Libertadores:

LDU - um (2008)

Lanús - nunca foi campeão

Always Ready - nunca foi campeão

Total: um título

Valor de mercado:

LDU - € 18.40 milhões (R$ 111.14 milhões)

Lanús - € 39.10 milhões (R$ 236.16 milhões)

Always Ready - € 7.20 milhões (R$ 43.49 milhões)

Total: € 64.70 milhões (R$ 390.79 milhões)

Jogadores do Mirassol se abraçam em celebração de gol contra o Vasco (Foto: Andrey Queiroz / RP FOTOPRESS)

Balanço dos grupos:

⛰️ Maior altitude somada

🥇 Mirassol - Grupo G (Total: 6.940 m)

🥈 Fluminense - Grupo C (Total: 5.250 m)

🥉 Flamengo - Grupo A (Total: 4.845 m)

✈️ Maior distância em viagens

🥇 Fluminense - Grupo C (Total: 9.962 km)

🥈 Flamengo - Grupo A (Total: 9.834 km)

🥉 Cruzeiro - Grupo D (Total: 9.635 km)

💸 Maior valor de mercado

🥇 Cruzeiro - Grupo D (Total: € 123.76 milhões)

🥈 Corinthians - Grupo E (Total: € 81.66 milhões)

🥉 Flamengo - Grupo A (Total: € 65.86 milhões)

🏆 Mais títulos de Libertadores

🥇 Cruzeiro - Grupo D (Total: seis títulos)

🥈 Corinthians - Grupo E (Total: cinco títulos)

🥉 Flamengo - Grupo A (Total: quatro títulos)

Os outros grupos da Libertadores (sem brasileiros)

Grupo B:

Nacional

Universitario

Coquimbo Unido

Deportes Tolima

Grupo H:

Independiente del Valle

Libertad

Rosario Central

Universidad Central

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Mais detalhes sobre o torneio

O futebol brasileiro chega ainda mais credenciado para a disputa da Libertadores de 2026 após um domínio recente no continente: o país venceu as últimas sete edições do torneio. Nesse período, o Flamengo levantou a taça três vezes, enquanto o Palmeiras conquistou o título em duas oportunidades. Fluminense e Botafogo também marcaram presença nessa sequência vitoriosa, cada um com uma conquista, consolidando a hegemonia nacional na principal competição de clubes da América do Sul.

Arrascaeta e demais jogadores do Flamengo levantam troféu da Copa Libertadores de 2025 (Foto: Marco Galvão / Zimel Press / Gazeta Press)

O sorteio desta quinta marcou o encerramento do processo de formação da fase de grupos, que será disputada entre abril e maio. A partir daí, os dois melhores de cada chave avançam ao mata-mata, previsto para começar em agosto.

Calendário da Libertadores 2026: