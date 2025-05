Grêmio x Santos: duelo tem cinco candidatos à ‘lei do ex’

Grêmio e Santos duelam neste domingo (3), às 16h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, em um duelo com alto potencial de “lei do ex”. O confronto marca o reencontro entre as equipes após o retorno do Peixe à elite do Campeonato Brasileiro e reúne personagens que já vestiram a camisa do adversário, dando um tempero especial ao duelo no Sul.

Do lado gremista, três ex-jogadores do Peixe podem enfrentar o antigo clube: João Lucas, Dodi e Wagner Leonardo. Pelo Santos, Thaciano e Soteldo são os nomes que passaram recentemente pelo Tricolor Gaúcho e que agora buscam mostrar serviço contra o ex-time.

João Lucas defendeu o Santos em 2023, mas deixou o clube após o rebaixamento. Inicialmente emprestado ao Juventude, acabou comprado pelo Grêmio neste ano por 2 milhões de euros. Pelo Peixe, foram 30 partidas — 22 delas como titular — com uma assistência, dois cartões amarelos e um vermelho.

Dodi, por sua vez, também deixou o Santos após a queda para a Série B. O volante teve 49 jogos com a camisa alvinegra, sendo titular em 41 deles, e terminou o ano com uma assistência e 16 cartões amarelos. O clube gaúcho pagou R$ 4,9 milhões ao alvinegro pelo atleta.

Revelado na base do Peixe, Wagner Leonardo ainda é lembrado por marcar um gol importante contra o próprio Grêmio em 2021, em partida que abriu caminho para a reação santista contra o rebaixamento. Após se destacar no Vitória, foi comprado pelo Grêmio. Com a camisa santista, foram 40 jogos, sendo titular em 21, com um gol e oito cartões amarelos.

No Santos, alguns nomes também podem aplicar a “lei do ex”. Thaciano atuou pelo Grêmio entre 2018 e 2021, somando 137 partidas, com 15 gols e 9 assistências. Soteldo, atualmente emprestado ao Santos pelo clube gaúcho, jogou pelo Grêmio no ano passado por empréstimo após o rebaixamento do Alvinegro. Foram 41 jogos, 32 como titular, com sete gols, quatro assistências e cinco cartões amarelos.

Já o atacante Guilherme defendeu o Tricolor entre 2022 e 2023, com 39 jogos, um gol e duas assistências. No entanto, por conta de uma lesão no músculo obturador externo da perna direita.

Cabe ressaltar que o técnico Cléber Xavier, contratado como treinador principal ao Alvinegro Praiano, passou pelo Grêmio em 2021 quando fazia parte da comissão técnica de Tite.

Duelo será realizado na Arena do Grêmio (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

