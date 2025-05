Grêmio promove promoções para a torcida no jogo contra o Santos

Em busca de recuperação, o Grêmio promoverá promoções para seus torcedores no jogo contra o Santos, neste domingo (4), às 16h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Crianças, adolescentes e gremistas que quiserem adquirir produtos do clube serão beneficiados.

Exclusivamente na partida diante do Santos, crianças e adolescentes de até 17 anos poderão adquirir ingressos por até R$ 20,00 — exceção à cadeira gold, camarote e visitante. Porém, como de praxe, só poderão entrar na Arena do Grêmio acompanhados de adulto que esteja no mesmo setor. Antes do jogo, os pequenos também terão à disposição brinquedos em frente à GrêmioMania, na esplanada do estádio.

Na loja da Arena do Grêmio, a linha de 2024 da Umbro estará com desconto. Sócios terão desconto de 40%, e torcedores em geral de 20%. Dentro do estádio, a tradicional promoção para associados, via telão, com sorteio de brindes, será realizada.

Últimos públicos na Arena do Grêmio foram decepcionantes

As iniciativas do Grêmio visam aumentar o público na Arena, que tem sido decepcionante nos últimos jogos. Em três partidas em casa no Campeonato Brasileiro, o Tricolor Gaúcho recebeu, em média, 23.588 torcedores. Nem mesmo o clássico Gre-Nal 447 foi capaz de lotar as arquibancadas.

A baixa presença da torcida é reflexo direto do mau desempenho do Grêmio dentro de campo. O Tricolor Gaúcho está há seis jogos sem vencer. Como consequência, o confronto deste domingo (4), com o Santos, é direto na briga contra o rebaixamento. O Imortal está na 18ª colocação, com cinco pontos. O Peixe vem logo atrás — é o 19º, com quatro.