Rivaldo comenta chegada de Felipão ao Grêmio: ‘Momento difícil’

O ex-jogador Rivaldo comentou sobre o retorno de um antigo personagem ao futebol brasileiro: Luiz Felipe Scolari chegou ao Grêmio para assumir a função de coordenador técnico. Desta vez, Felipão será o ‘chefe’ de Mano Menezes, que recentemente acertou com o clube gaúcho para ser o treinador.

Felipão atuará como uma ponte entre a direção do clube e a comissão técnica, passando pelo elenco principal e também pelas categorias de base. Rivaldo, que trabalhou com profissional e foi campeão do mundo sob seu comando em 2002, opinou.

— O Felipão é um cara sensacional. Todo mundo conhece, todo mundo sabe o carinho que ele tem pelo Grêmio e tudo o que ele já fez pelo clube. Agora está voltando em outra função, mas é alguém que vai ajudar muito — tanto nas categorias de base, como no profissional, junto ao treinador e aos jogadores — em entrevista exclusiva à Betfair.

Sobre a quarta passagem de Felipão pelo Tricolor Gaúcho, Rivaldo destacou que ele será uma ponte positiva para que o Grêmio volte a obter bons resultados em campo.

— Ele é um paizão. Vai estar ali para conversar, apoiar, orientar. É uma pessoa que realmente ama o futebol. Pela idade que tem, poderia estar tranquilo, mas ele continua envolvido porque gosta mesmo do que faz. Então o Grêmio acertou em cheio ao trazer o Felipão de volta. O Grêmio está passando por um momento difícil. Mas agora, com um grande treinador como o Mano Menezes à frente, e o Felipão ali na coordenação, com certeza vai dar uma força enorme — tanto para o grupo principal quanto para a base — afirma Rivaldo.

Felipão no Grêmio

Ídolo gremista desde os anos 90, quando comandou o time nos títulos da Copa do Brasil (1994), Copa Libertadores (1995) e Campeonato Brasileiro (1996), "Felipão" assume o cargo pela primeira vez no clube que o fez despontar como treinador. Ele retornou ao comando do Grêmio em 2014, saindo em 2015, quando ajudou a montar a equipe que conquistaria o título da Copa do Brasil de 2016.

A última passagem dele como comandante gremista foi em 2021. Como coordenador técnico, ele só havia assumido no Athletico-PR, em 2022, quando ajudou o Furacão a conquistar o título paranaense invicto no ano seguinte.

Em sua carreira como treinador, Felipão tem como maior conquista a Copa do Mundo de 2022 pela Seleção Brasileira, o quinto e último título mundial do Brasil. Ele voltou à Seleção para a Copa de 2014, no Brasil, onde acabou marcado junto com a equipe pela goleada de 7 a 1 sofrida nas semifinais para a Alemanha — nesta ocasião, acabou ficando na quarta posição.