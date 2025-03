Segundo dados da "MetSul", empresa de meteorologia, a final do Campeonato Gaúcho entre Grêmio e Internacional será mais um dia de calor excessivo em Porto Alegre, com a temperatura podendo chegar a 40° C. O confronto está marcado para o próximo sábado (8), às 16h30 (horário de Brasília), mas as equipes solicitaram a alteração do horário para o período da noite.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Os times gaúchos pediram que a partida da decisão aconteça às 21h30 (de Brasília). Mas a RBS TV, detentora dos direitos de transmissão, sugeriu o horário das 22h. O clássico também será transmitido pela SporTV (canal fechado) e pelo Premiere (pay-per-view).

Vale ressaltar que, como se trata de um prognóstico para cinco dias à frente, a previsão está sujeita a alterações. Correções podem ser feitas para mais ou para menos na temperatura, além de mudanças na possibilidade de chuva no final do sábado.

continua após a publicidade

+Grêmio: dois desfalques e três dúvidas para o Gre-Nal 445

Clássico entre Grêmio e Internacional pode ter temperatura de até 40°C (Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA)

Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Retrospecto Grenal

No Campeonato Gaúcho, as equipes já se enfrentaram 140 vezes, com 45 vitórias do Inter contra 43 do Grêmio, além de 52 empates. Está é a 39ª final em 104 anos de competição.

Na semifinal, os colorados venceram a equipe de Caxias por 3 a 1, após uma virada, enquanto o tricolor eliminou o Juventude nos pênaltis. O Grêmio busca igualar o recorde do Inter, que é levantar a taça por oito anos seguidos. Já o Inter tem como objetivo evitar justamente esse "octa" do rival.

continua após a publicidade

+Internacional: Roger Machado fará sua primeira final em Gre-Nal