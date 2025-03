Internacional: Roger Machado fará sua primeira final em Gre-Nal

Não podia ser diferente. Logo após a vitória de 3 a 1 sobre o Caxias, sábado (1º), no estádio Beira-Rio, o técnico do Internacional voltou a falar de Gre-Nal. É, ao mesmo tempo em que o clássico voltará a decidir o Campeonato Gaúcho, o que não acontece desde 2021, Roger Machado fará sua primeira final em Gre-Nal – a única decisão do treinador no Gauchão aconteceu em 2022, quando comandava o Grêmio e levantou à taça frente ao Ypiranga.

continua após a publicidade

– Projetamos uma final disputada, com todos os elementos de um clássico numa final. E nesse momento, que a gente tenta retomar o cenário estadual – comentou na coletiva após a segunda partida da semifinal.

Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Em outra resposta, Roger Machado brincou:

– Poderia não existir o clássico, né?

Para depois acrescentar:

– A gente já jogou contra, já conhece, mas o adversário se reforçou [após o Gre-Nal 444, em 8 de fevereiro, o Tricolor Gaúcho recebeu cinco reforços]. A estrutura do modelo já está bem-posta, a gente já entende como funciona o modelo [Gustavo] Quinteros. Mas com peças diferentes ele assume outro peso. A partir de agora, a gente se debruça sobre o nosso adversário.

continua após a publicidade

Histórico no clássico é equilibrado

Cria do antigo Olímpico, Roger Machado conhece o Gre-Nal desde as categorias de base. Como profissional, estreou no clássico ainda em 1994, seu primeiro ano no time de cima, quando foi promovido por Felipão. Desde lá, fora 34 confrontos, 32 pelo Grêmio e dois pelo Inter.

Como lateral-esquerdo, encarou os atacantes colorados 21 vezes, com seis vitórias, oito empates e sete derrotas. Como treinador, foram 13 enfrentamentos, com seis vitórias (uma delas na casamata do Internacional), três empates (um comandando o Alvirrubro) e quatro derrotas. Ao todo, o treinador tem 12 vitórias, 11 empates e 11 derrotas, com aproveitamento de 46,1%.

continua após a publicidade