Grêmio x Flamengo: IA crava resultado da partida pelo Brasileirão

Grêmio e Flamengo se enfrentam na tarde deste domingo (13), às 17h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). O Lance! perguntou para a "Meta IA", inteligência artificial do WhatsApp, quanto será o jogo.

Segundo a IA, terá festa dos visitantes na casa do Tricolor Gaúcho. A previsão é de que o Flamengo vencerá a partida por 2 a 1. A justificativa é de que o Rubro-Negro tem um desempenho melhor como visitante e pode aproveitar a oportunidade para vencer.

Escalações de Grêmio e Flamengo para a partida do Brasileirão

O Imortal vem de vitória na Sul-Americana. Em casa, venceu o Atlético Grau-PER por 2 a 0. Já o Flamengo, pela Libertadores, perdeu para o Central Córdoba por 2 a 0 no Maracanã.

GRÊMIO: Volpi; João Pedro, Rodrigo Ely, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Villasanti, Edenilson e Cristaldo; Cristian Olivera (Amuzu), Pavón e Arezo.

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta; Gerson, Plata e Bruno Henrique (Pedro).

Veja o retrospecto entre as equipes

Flamengo e Grêmio protagonizam um dos confrontos mais tradicionais e equilibrados do futebol brasileiro. Ao longo das décadas, os clubes acumularam partidas históricas e disputas intensas, tanto em pontos corridos quanto em mata-matas, com jogos de alto nível técnico e emocional. O duelo envolve duas das maiores torcidas do país e carrega grande peso simbólico para ambas as equipes. O Lance! apresenta os dados dos confrontos entre Grêmio x Flamengo pelo Brasileirão.

Adriano finaliza em Flamengo x Grêmio, no Brasileirão de 2009 (Foto: REUTERS/Sergio Moraes)

O equilíbrio é uma das marcas registradas desse confronto. Embora o Grêmio leve ligeira vantagem no número de vitórias, o Flamengo compensa com força como mandante. Esses fatores fazem com que os encontros entre as equipes sejam sempre imprevisíveis, independentemente do momento de cada lado na competição.

A rivalidade ganhou ainda mais força nas últimas décadas, com disputas em fases decisivas de torneios nacionais e continentais. Isso elevou o clássico interestadual ao patamar de um dos mais aguardados do calendário do futebol brasileiro, com jogos que costumam ter estádio cheio, muita emoção e, frequentemente, golaços e reviravoltas.