Depois de assistir o Botafogo perder para o Red Bull Bragantino no Campeonato Brasileiro no sábado (12), a torcida alvinegra levou mais um golpe no coração. Luiz Henrique, ex-Glorioso, marcou um golaço pelo Zenit na goleada do clube russo no Krasnodar por 4 a 1 neste domingo (13).

O craque deixou saudades na ponta-direita, já que Artur, contratado para substituí-lo na posição, ainda não caiu nas graças da torcida. Luiz Henrique foi negociado no começo de 2025 por 35 milhões de euros e Artur foi comprado por 10 milhões de euros.

Mesmo sem ser convocado pela Seleção Brasileira, Luiz Henrique certamente está no radar de Dorival Júnior. Veja o golaço que ele marcou na vitória do Zenit e a reação dos torcedores alvinegros abaixo.

Veja golaço de Luiz Henrique e reação da torcida do Botafogo

90' | LUIZ HENRIQUE WITH THE SKILLS TO SECURE THE WIN!!! 🇧🇷👑#ZenitKrasnodar 4-1 pic.twitter.com/EdmCtUhxPm — FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) April 13, 2025

Zenit mandou o ARTUR e ficou com o LUIZ HENRIQUE okkkkkk passada de perna https://t.co/rLGqvwQ1Xh — WDᵇᶠʳ CAMPEÃO DA AMERICA/BRASILEIRO (@ShineiFag) April 13, 2025

Cara a gente só vai ter noção do que foi Luiz Henrique quando ele aposentar. Seedorf e ele são os MELHORES do século no Botafogo pic.twitter.com/nHF3yjmIAx — Cragre★彡 (@CentraldoCrage) April 13, 2025

Luiz Henrique é muito craque. Que golaço ele acabou de fazer pelo Zenit. — Alberto (@AlbertoSanttos) April 13, 2025

Desempenho de Luiz Henrique pelo Zenit

Mesmo sem ser convocado na última data fifa, Luiz Henrique continua no radar de Dorival Júnior na Seleção Brasileira. Desde que foi transferido do Botafogo para o Zenit, o craque tem encantado no futebol russo.

Pelo Zenit, ele tem sete jogos, três gols e duas assistências. Apesar da pouca amostragem, o Pantera já dá sinais de que vai fazer valer o investimento dos russos. Ele foi a maior venda da história do Botafogo, custando 35 milhões de euros.

Luiz Henrique anotou um gol na goleada do Botafogo por 5 a 0 sobre o Peñarol, no Nilton Santos, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Pelo Glorioso, Luiz Henrique conquistou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, além de ser eleito o Rei da América.