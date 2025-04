Que horas o Flamengo joga hoje? Saiba tudo sobre o jogo contra o Grêmio

O Flamengo encara o Grêmio neste domingo (13), pela terceira rodada do Brasileirão. A partida será na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), às 17h30 (de Brasília). O técnico Filipe Luís contará com o retorno de Danilo, que deve começa no banco. Pedro, que voltou aos jogos contra o Central Córdoba, da Argentina, também fica à disposição do treinador.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Uma lesão na coxa direita tirou Danilo dos jogos do Flamengo por cerca de 50 dias. A contusão foi ocasionada no clássico com o Vasco na semifinal do Campeonato Carioca. Ele foi diagnosticado com uma contusão de grau 1 na região. O problema o tirou dos últimos jogos do Rubro-Negro e da convocação da Seleção Brasileira na última Data-Fifa.

O defensor deve começar a partida contra o Imortal no banco de reservas.

Já Pedro, de volta na última partida do Flamengo após se recuperar de uma grave lesão no joelho esquerdo (em setembro de 2024), pode ser novidade no time titular. Contra o Central Córdoba (derrota por 2 a 1), o camisa 9 esteve em campo por 16 minutos, mas não teve grandes chances de gol.

continua após a publicidade

Pedro durante a partida do Flamengo contra o Central Córdoba (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Estreia do novo uniforme

A partida contra o Grêmio marcará a estreia do novo uniforme 2 do Flamengo. A camisa, na cor branca, conta com detalhes rubro-negros nas mangas. A peça faz alusão ao urubu, mascote do clube.

Lançamento do novo uniforme do Flamengo (Foto: Flamengo)

Tudo sobre o jogo entre Grêmio e Flamengo pelo Brasileirão (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X FLAMENGO

3ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo, 13 de abril de 2025, às 17h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS);

📺 Onde assistir: TV Globo (canal aberto) e Premiere (streaming);

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

GRÊMIO: Volpi; João Pedro, Rodrigo Ely, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Villasanti, Edenilson e Cristaldo; Cristian Olivera (Amuzu), Pavón e Arezo.

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta; Gerson, Plata (Pedro) e Bruno Henrique.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real