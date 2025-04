O Flamengo segue a preparação para a partida contra o Grêmio. Pelo Brasileirão, as equipes entram em campo no domingo (13), às 17h30 (de Brasília), em Porto Alegre (RS). O time rubro-negro pode contar com um reforço: Danilo. O zagueiro treinou com o elenco nesta sexta-feira (em dois períodos) e deve ser relacionado contra a equipe gaúcha.

Danilo se recuperou de uma lesão na coxa direita, ocasionada no clássico do Flamengo com o Vasco na semifinal do Campeonato Carioca. Ele foi diagnosticado com uma contusão de grau 1 na região. O problema o tirou dos últimos jogos do Flamengo e da convocação da Seleção Brasileira na última Data-Fifa.

Danilo durante o treino desta sexta-feira (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

A tendência é que Danilo, defensor do Flamengo, seja relacionado para a partida de domingo na Arena do Grêmio. Entretanto, se isso ocorrer, começará no banco de reservas.

Números de Danilo pelo Flamengo

No Flamengo desde o fim de janeiro deste ano, Danilo tem cinco partidas com camisa rubro-negra, com uma assistência. Neste período, ele conquistou a Supercopa do Brasil, a Taça Guanabara e o Campeonato Carioca.

