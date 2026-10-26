Quais as propostas de Lula para o esporte no próximo mandato?

Reeleito presidente do Brasil, Lula possui um Programa de Governo de 84 páginas, mas com seis parágrafos dedicados exclusivamente ao esporte. O Lance! explica os planos e os projetos do Chefe de Estado relacionados ao tema para o próximo mandato de quatro anos.

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Inicialmente, o Programa de Governo cita algumas conquistas no último mandato, como a recriação do Ministério do Esporte, que contribuiu na aprovação da Nova Lei de Incentivo ao Esporte e a Lei Geral do Esporte. Na sequência, o texto cita o reajuste no valor pago no Bolsa Atleta, que contempla cerca de 11 mil atletas nacionais.

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Dentre um dos compromissos firmados, o Governo Federal promete "continuar ampliando e fortalecendo o programa, além de manter o patrocínio das empresas estatais para assegurar que no próximo ciclo olímpico e paralímpico". A ideia é que o esporte de alto rendimento siga sendo valorizado e apoiado por Lula.

Principal evento no país em 2027, a Copa do Mundo Feminina também é tema no Programa de Governo. Existe a promessa da União trabalhar para o sucesso do evento, embora sem detalhar como isso será feito, com a ideia de valorizar a imagem do Brasil no exterior, atrair atividade turística e estimular a prática do futebol feminino no país.

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No próximo mandato, Lula também planeja concluir a implantação da Universidade Federal do Esporte (UFEsporte), que foi aprovada pelo Congresso Nacional em julho de 2026. A entidade ligada ao Ministério da Educação tem como objetivo "formar quadros técnicos e democratizar o acesso ao esporte".

A UFEsporte tem por finalidade promover o ensino, a pesquisa, a extensão e a inovação no campo da Ciência do Esporte. Isso significa contribuir na formação de profissionais direcionada à gestão de entidades e de organizações esportivas, incentivar a produção de conhecimento científico e tecnológico aplicado à gestão do esporte e ao treinamento de alto rendimento e garantir e fomentar a acessibilidade e a inclusão de pessoas com deficiência, de modo a promover a formação de profissionais aptos a atuarem no paradesporto, por exemplo.

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O Plano de Governo de Lula também cita a ampliação do Arenas Brasil, que é um modelo de espaço esportivo público criado pelo Ministério do Esporte dentro do programa Novo PAC. Este projeto articula parcerias com estados, municípios, setor privado e movimentos sociais para acelerar o crescimento econômico e a inclusão social.

O Governo Federal diz ter apoiado a criação de 500 unidades do Arenas Brasil, que incluirão campos de futebol society com grama sintética, meia quadra de basquete 3x3, pista de caminhada, parque infantil e espaço urbano para convivência e jogos.

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O esporte é visto como uma força estratégia de desenvolvimento nacional aliado a cultura e economia criativa com o objetivo de gerar trabalho, renda, inovação e qualidade de vida.

Plano de Lula cita o esporte em outros temas

No capítulo de combate as desigualdades, o Programa de Governo cita o esporte como uma das estratégias para promover a autonomia de pessoas idosas com baixo grau de dependência.

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O Plano de Lula também cita a retomada de obras de mais de cinco mil creches inacabadas com espaço dedicado a quadra esportiva.

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