Atlético está escalado com novidades para enfrentar o Flamengo pelo Brasileirão

O Atlético está escalado para enfrentar o Flamengo em jogo da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes entram em campo na noite desta segunda-feira (26), às 20h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Para a partida, Eduardo Domínguez promoveu algumas mudanças na equipe. Preciado e Igor Gomes são as novidades entre os titulares, enquanto Castaño e Reinier foram poupados pelo treinador.

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Desta maneira, o Galo vai a campo com: Gabriel Delfim; Natanael, Vitão, Lyanco e Lodi; Alan Franco, Maycon, Preciado e Igor Gomes; Bernard e Victor Hugo.

Como chegam as equipes?

O Flamengo chega pressionado para a partida. Afinal, no meio da semana, foi eliminado da Libertadores e, agora, tem apenas o Brasileirão no calendário. Para o confronto no Maracanã, o técnico Leonardo Jardim não contará com Danilo, que se recupera de fraturas no rosto. Já Evertton Araújo, que vem realizando trabalho de transição, é dúvida.

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Diferentemente do time mandante, o Atlético-MG chega em alta. A equipe garantiu vaga na final da Sul-Americana e também está nas semifinais da Copa do Brasil. Para a partida desta segunda-feira, o técnico Eduardo Domínguez poderá contar com o goleiro Everson, e Gustavo Scarpa, ambos recuperados de lesão. No entanto, Cuello, com um trauma na costela, está fora.

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo 🆚 Atlético-MG

🏆 Brasileirão - 32ª rodada

📆 Data e horário: segunda-feira, 26 de outubro de 2026, 20h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

👁️ Onde assistir: Premiere e SporTV.

O Lance! acompanha a partida em tempo real.

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🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

🚩 Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Michael Stanislau (RS)

📺 VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

⚽ Escalações

🔴⚫ Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Plata Pedro e Samuel Lino.

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⚫⚪ Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)

Gabriel Delfim; Natanael, Vitão, Lyanco e Lodi; Alan Franco, Maycon, Preciado e Igor Gomes; Bernard e Victor Hugo.

Camisa Galo maracana Foto: Pedro Souza / Atlético



