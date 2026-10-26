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Atlético está escalado com novidades para enfrentar o Flamengo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (26) às 20h no Maracanã

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
26/10/2026 19:05
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Camisa do Atlético Mineiro (Galo) no Maracanã, pendurada em uma grade próxima ao campo.
Camisa Galo maracana Foto: Pedro Souza / Atlético
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O Atlético está escalado para enfrentar o Flamengo em jogo da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes entram em campo na noite desta segunda-feira (26), às 20h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Atlético está escalado para enfrentar o Flamengo em jogo da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes entram em campo na noite desta segunda-feira (26), às 20h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Para a partida, Eduardo Domínguez promoveu algumas mudanças na equipe. Preciado e Igor Gomes são as novidades entre os titulares, enquanto Castaño e Reinier foram poupados pelo treinador.

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Desta maneira, o Galo vai a campo com: Gabriel Delfim; Natanael, Vitão, Lyanco e Lodi; Alan Franco, Maycon, Preciado e Igor Gomes; Bernard e Victor Hugo.

Como chegam as equipes?

O Flamengo chega pressionado para a partida. Afinal, no meio da semana, foi eliminado da Libertadores e, agora, tem apenas o Brasileirão no calendário. Para o confronto no Maracanã, o técnico Leonardo Jardim não contará com Danilo, que se recupera de fraturas no rosto. Já Evertton Araújo, que vem realizando trabalho de transição, é dúvida.

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Diferentemente do time mandante, o Atlético-MG chega em alta. A equipe garantiu vaga na final da Sul-Americana e também está nas semifinais da Copa do Brasil. Para a partida desta segunda-feira, o técnico Eduardo Domínguez poderá contar com o goleiro Everson, e Gustavo Scarpa, ambos recuperados de lesão. No entanto, Cuello, com um trauma na costela, está fora.

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo 🆚 Atlético-MG
🏆 Brasileirão - 32ª rodada
📆 Data e horário: segunda-feira, 26 de outubro de 2026, 20h (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
👁️ Onde assistir: Premiere e SporTV.
Lance! acompanha a partida em tempo real.

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🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
🚩 Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Michael Stanislau (RS)
📺 VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

Escalações

🔴⚫ Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Plata Pedro e Samuel Lino.

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⚫⚪ Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Gabriel Delfim; Natanael, Vitão, Lyanco e Lodi; Alan Franco, Maycon, Preciado e Igor Gomes; Bernard e Victor Hugo.

Camiseta branca do Atlético Mineiro (CAM) com estrela, no Maracanã.
Camisa Galo maracana Foto: Pedro Souza / Atlético


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