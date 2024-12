Grêmio e Vitória empatam em jogo morno pelo Brasileirão

O Grêmio empatou com o Vitória, em 1 a 1, nesta quarta-feira (4), em partida válida pela 37ª rodada do Brasileirão. O confronto foi no Barradão, em Salvador, Bahia. Os gols da partida foram marcados por João Pedro, para o Tricolor, e Alerrandro, para o Rubro Negro.

O resultado deixa o Grêmio estacionado nos 45 pontos, na décima segunda posição do campeonato. O Leão, que igualou o placar no decorrer, retomou a posição dos tricolores e ficou décima primeira colocação, com 46 pontos. O resultado amplia a invencibilidade do time para quatro jogos.

Partida entre Vitória e Grêmio foi de pouca emoção (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

O que vem por aí?

Sem chances de classificação para a Libertadores, o Vitória visita o Flamengo no Maracanã, pela última rodada do Brasileirão, no domingo (8), às 16h. No mesmo dia e horário, o Grêmio também encerra a temporada em partida contra o Corinthians, em casa.

✅ FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 1 x 1 GRÊMIO

37ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024

📆 Data e horário: quarta-feira, 4 de dezembro de 2024, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Barradão, em Salvador, Bahia

🥅 Gols: João Pedro (37'/1ºT) (GRE), Alerrandro (21'/2ºT) (VIT)

🟨 Cartões amarelos: Neris (VIT); Marchesín e Reinaldo (GRE)

ESCALAÇÕES

VITÓRIA (Técnico: Thiago Carpini)

Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Wagner Leonardo, Edu, Neris e Lucas Esteves; Willian Oliveira, Ricardo Ryller, Gustavo Silva; Janderson e Alerrandro.

GRÊMIO (Técnico: Renato Gaúcho)

Marchesín; João Pedro, Rodrigo Caio, Jemerson e Reinaldo; Villasanti e Pepê; Monsalve, Pavón e Avarena; Braithwaite.