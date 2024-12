Jornalista critica jogador do Atlético-MG em gol sofrido contra o Vasco: ‘Foi ingênuo’

O jornalista Paulo César Vasconcellos criticou a postura do meia Alisson Santana, do Atlético-MG, no lance que originou o segundo gol do Vasco no confronto contra o clube mineiro. O Galo perdeu a partida para o Cruzmaltino por 2 a 0, nesta quarta-feira (4), no Estádio São Januário, em partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para o comunicador, o jogador do Galo desistiu de uma disputa de bola no meio de campo ao reclamar de uma falta. Após ter a bola recuperada no lance, o Vasco orginou a jogada que sacramentou o gol de Philippe Coutinho. PC Vasconcellos classificou a postura do atleta como "ingênua".

- Me desculpe, mas o Alison não pode desistir da jogada em nome de uma falta. Ele assitiu o primeiro tempo inteiro, mais 10 minutos do segundo tempo, do banco. Já teria absorvido o tipo de arbitragem em campo. Então, ele não pode simplesmente achar que foi falta e ficar caído. Isso revela o nível de competição dos jogadores. De um lado, o Vasco está competindo, não está caindo por qualquer coisa. O Alison foi muito ingênuo - disse o comentarista.

Vasco x Atlético-MG

Com a vitória, o Cruzmaltino alcançou os 47 pontos e permaneceu na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, o Altético-MG continuou com 44 pontos, mas caiu para a 13ª colocação na tabela de classificação. Ambas as equipes disputam uma vaga na Copa Sul-Americana.