Inter chega a São Paulo para a disputa da Copinha
Inter vai em busca da sexta taça da competição
O Internacional desembarcou em São Paulo, nesta sexta-feira, para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. O Colorado vai jogar a primeira fase da competição na capital paulista, no Estádio Nicolau Alayon. O Celeiro de Ases está no grupo 32 ao lado dos donos da casa, o Nacional-SP, Portuguesa Santista-SP e CSE-AL. A estreia do Inter será neste domingo, às 15h, contra a Portuguesa Santista.
A maior parte do grupo será de jogadores do sub-18, sub-17 e sub-16. Isso porque 19 atletas que teriam idade para jogar a Copinha vão ficar em Porto Alegre, devido ao planejamento feito pelo Departamento de Futebol.
Veja, abaixo, a lista dos atletas relacionados pelo Colorado na competição:
Goleiros: Filipe Sírio (2007), Luan Paim (2007) e Lucas Gabriel (2009).
Zagueiros: João Dalla Corte (2006), João Vitor Miranda (2007), Esley (2007) e Evertow (2007).
Laterais: Jhonatan (2007), Richard (2008) e Luiz Felipe (2006).
Meio-Campistas: Edson (2008), Bernardo Jacob (2006), Kauã Barbosa (2007), Lorenzo Vaghetti (2007), Gabriel Palma (2007), João Galindo (2007) e Rodriguinho (2006).
Atacantes: Eduardo (2007), Júlio Cézar (2008), Gabriel Ryan (2007), Gustavo Ulguim (2006) e Victor Hugo (2008).
Veja onde assistir aos jogos do Inter na primeira fase da Copinha:
Grupo 32 – Estádio Nicolau Alayon
1ª rodada – Domingo, 4/1
12h45min – 15h – Internacional x Portuguesa Santista-SP
📺Transmissão: X Sports
2ª rodada – Quarta-feira, 7/1
11h – CSE-AL x Internacional
📺Transmissão: X Sports
3ª rodada – Sábado, 10/1
11h – Nacional-SP x Internacional
📺Transmissão: Cazé TV
Histórico do Inter
Ao lado de Fluminense e São Paulo, o Inter tem cinco Copinhas. As taças foram conquistadas em 1974, 1978, 1980, 1998 e 2020 – este no único Gre-Nal que decidiu a competição. O título de 1980 foi conquistado de forma invicta. Entre os jogadores alvirrubros revelados no torneio, São Paulo viu desfilar Falcão (1972), Jair (1974), Cleo (1978) e Gilmar Rinaldi (1980), além de Lúcio e Odair Hellmann (1998).
