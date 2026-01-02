menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFluminense

Com Riquelme Felipe, Fluminense divulga lista definitiva de inscritos na Copinha

Sete dos 30 nomes ficam no Rio de Janeiro para a pré-temporada do time profissional

WhatsApp-Image-2025-03-27-at-16.45.12-aspect-ratio-1024-1024
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/01/2026
16:38
Atualizado há 1 minutos
Time sub-20 do Fluminense em treino no CTVL antes da Copinha (Foto: Leonardo Brasil/FFC)
imagem cameraTime sub-20 do Fluminense em treino no CTVL antes da Copinha (Foto: Leonardo Brasil/FFC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Fluminense divulgou a lista definitiva dos 30 jogadores inscritos na Copinha. Os Moleques de Xerém estão no Grupo 25 e estreiam na segunda-feira (5), às 21h30, contra o Água Santa, em busca do hexacampeonato.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Anterioremente, o clube havia definido 40 nomes na pré-lista, que foi reduzida e enviada para a Federação Paulista nesta sexta-feira (2), prazo final. O elenco tricolor conta com jogadores nascidos entre 2005 e 2008, com predominância dos de 2007, que formaram a "Esquadrilha 07", multicampeã no sub-17.

➡️ Fluminense na Copinha: veja agenda de jogos completa e os adversários na fase de grupos

Entre os atletas inscritos, alguns ainda não viajaram para São Paulo, pois participarão da pré-temporada do time profissional. É o caso do zagueiro Loiola, o lateral Julio Fidelis, os meias Naarã Lucas e Wallace Davi, e os atacantes Riquelme Felipe, Matheus Reis, Wesley Natã e Keven Samuel.

continua após a publicidade

O jogador mais velho é Loiola, único nascido em 2005, tendo 21 anos, enquanto o mais novo é Wesley Natã, de 17 anos, nascido em 2008. Ao todo, são 10 jogadores de 2006, 15 de 2007, quatro de 2008 e um de 2005.

Depois da estreia, enfrentam o Brasiliense, no dia 8, às 16h30, e o Sfera-SP, no dia 11. Todos os jogos da primeira fase serão realizados no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba.

continua após a publicidade

➡️ Elenco do Fluminense para a Copinha mescla estreantes e jogadores de seleção

Lista de inscritos do Fluminense na Copinha
Lista de inscritos do Fluminense na Copinha (Foto: Reprodução/Fluminense)

Confira a idade dos inscritos do Flu na Copinha

Goleiros:

  • Antônio Carlos de Brito Gomes - 15/06/2006
  • Gustavo Henrique Felix da Silva - 04/04/2007
  • Murilo Henrique Fleck - 11/02/2007

Laterais

  • Davy de Oliveira Ribeiro - 28/03/2007
  • Júlio César Lima Fidelis - 06/11/2006
  • Kaio Borges Correa - 19/02/2007
  • Vagno de Sousa Brito Junior - 26/09/2007

Zagueiros

  1. Gabriel de Paula Gorgulho Moraes - 05/03/2007
  2. Janderson Gabriel de Oliveira Martins - 01/03/2006
  3. João Victor Loiola Santos - 14/04/2005
  4. Pedro Almeida da Silva Costa - 15/07/2006
  5. Rodrigo Gomes Martins - 07/02/2006

Meias

  • Breno de Souza Britez da Rocha Cunha - 24/03/2007
  • Fábio Henrique Teodoro de Jesus (Fabinho) - 24/01/2006
  • Gabriel Renan Almeida Silva - 05/07/2007
  • Naarã Lucas Teixeira Ferreira dos Santos - 12/01/2008
  • Oliver Martins de Figueiredo - 11/05/2007
  • Pablo Henrique Gonçalves Arantes - 06/04/2008
  • Riquelme Felipe Silva de Almeida - 13/03/2007
  • Wallace Davi Nunes da Silva Dias - 10/05/2007
  • Riquelmy Tavares Brandão (Tavares) - 27/11/2006

Atacantes

  • Arthur Henrique Marques Machado - 15/06/2007
  • Isack Gabriel Pereira da Silva - 04/02/2007
  • Kauã Velon Reis e Castro - 05/01/2006
  • Kelwin Souza do Nascimento - 24/03/2006
  • Keven Samuel Moreira dos Santos - 26/07/2007
  • Matheus dos Reis Francisco - 02/04/2007
  • Juan Sebastian Palacios Murillo - 01/03/2006
  • Wesley Natã de Freitas Prado - 18/04/2008
  • William Lopes de Souza - 07/01/2008

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias