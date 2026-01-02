O Fluminense divulgou a lista definitiva dos 30 jogadores inscritos na Copinha. Os Moleques de Xerém estão no Grupo 25 e estreiam na segunda-feira (5), às 21h30, contra o Água Santa, em busca do hexacampeonato.

Anterioremente, o clube havia definido 40 nomes na pré-lista, que foi reduzida e enviada para a Federação Paulista nesta sexta-feira (2), prazo final. O elenco tricolor conta com jogadores nascidos entre 2005 e 2008, com predominância dos de 2007, que formaram a "Esquadrilha 07", multicampeã no sub-17.

Entre os atletas inscritos, alguns ainda não viajaram para São Paulo, pois participarão da pré-temporada do time profissional. É o caso do zagueiro Loiola, o lateral Julio Fidelis, os meias Naarã Lucas e Wallace Davi, e os atacantes Riquelme Felipe, Matheus Reis, Wesley Natã e Keven Samuel.

O jogador mais velho é Loiola, único nascido em 2005, tendo 21 anos, enquanto o mais novo é Wesley Natã, de 17 anos, nascido em 2008. Ao todo, são 10 jogadores de 2006, 15 de 2007, quatro de 2008 e um de 2005.

Depois da estreia, enfrentam o Brasiliense, no dia 8, às 16h30, e o Sfera-SP, no dia 11. Todos os jogos da primeira fase serão realizados no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba.

Lista de inscritos do Fluminense na Copinha (Foto: Reprodução/Fluminense)

Confira a idade dos inscritos do Flu na Copinha

Goleiros:

Antônio Carlos de Brito Gomes - 15/06/2006

Gustavo Henrique Felix da Silva - 04/04/2007

Murilo Henrique Fleck - 11/02/2007

Laterais

Davy de Oliveira Ribeiro - 28/03/2007

Júlio César Lima Fidelis - 06/11/2006

Kaio Borges Correa - 19/02/2007

Vagno de Sousa Brito Junior - 26/09/2007

Zagueiros

Gabriel de Paula Gorgulho Moraes - 05/03/2007 Janderson Gabriel de Oliveira Martins - 01/03/2006 João Victor Loiola Santos - 14/04/2005 Pedro Almeida da Silva Costa - 15/07/2006 Rodrigo Gomes Martins - 07/02/2006

Meias

Breno de Souza Britez da Rocha Cunha - 24/03/2007

Fábio Henrique Teodoro de Jesus (Fabinho) - 24/01/2006

Gabriel Renan Almeida Silva - 05/07/2007

Naarã Lucas Teixeira Ferreira dos Santos - 12/01/2008

Oliver Martins de Figueiredo - 11/05/2007

Pablo Henrique Gonçalves Arantes - 06/04/2008

Riquelme Felipe Silva de Almeida - 13/03/2007

Wallace Davi Nunes da Silva Dias - 10/05/2007

Riquelmy Tavares Brandão (Tavares) - 27/11/2006

Atacantes