Taça da Supercopa Rei é atração em Brasília; veja como está o clima para Flamengo x Corinthians

BRASÍLIA - Falta pouco para a grande decisão da Supercopa Rei. No próximo domingo, às 16h (de Brasília), Flamengo e Corinthians entram em campo no Estádio Mané Garrincha. O clássico nacional promete fortes emoções, e quem vencer levará a taça para casa. O troféu, aliás, já está no Distrito Federal. Rubro-negros e corintianos que chegam ao aeroporto da capital federal podem aproveitar para tirar foto com o objeto mais cobiçado. O número de torcedores das duas equipes chegando na cidade é grande.

Quem desembarca em Brasília é presenteado logo de cara com o troféu da Supercopa Rei, que está em exibição no saguão de desembarque do aeroporto. Para fazer o registro, basta entrar na fila. A reportagem do Lance! esteve presente no local e capturou o momento em que torcedores de Flamengo e Corinthians faziam suas fotos com a taça.

Torcedor do Corinthians ao lado da taça da Supercopa Rei (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Em conversa com a reportagem, Fonsequinha, torcedor e influenciador rubro-negro, que mora no Rio de Janeiro, mas é natural de Brasília, demonstrou confiança na conquista do título da Supercopa Rei, lembrando que o Flamengo venceu a competição no ano passado. Além disso, mostrou otimismo pela reestreia de Lucas Paquetá com a camisa rubro-negra. O clube carioca busca agilizar as documentações para inscrever o meia.

- Vai ser um jogo difícil, mas estou bastante confiante de que o Flamengo vai ganhar. Estou na expectativa também de ver Lucas Paquetá jogar. Acho que ele vai jogar. Mas, se não for, o Flamengo tem time para suficiente para ganhar. Ganhou ano passado, inclusive. Vai ser 3 a 1 Flamengo, gol do cria (Paquetá) - respondeu o torcedor rubro-negro.

Do lado corintiano, a torcedora Valentina Munhoz, que veio para Brasília acompanhada dos pais Wanderlei Munhoz e Simone Munhoz, acredita que a taça vai para São Paulo. No palpite, ela cravou vitória do Corinthians por 1 a 0, com gol do artilheiro Yuri Alberto.

- É uma sensação boa (ver a taça de perto), e, se Deus quiser, ela vai ser nossa. O Corinthians vai jogar com raça, vai ter gol e vamos ganhar do Flamengo, a taça vai ser nossa. Já imagino a cena da gente erguendo a taça, vai ser muito boa essa sensação. Primeiro título do ano (risos). Meu palpite é 1 a 0 para o Corinthians, com gol do Yuri Alberto. Vai, Corinthians - disse a torcedora.

Finais da Supercopa Rei em Brasília

A Supercopa Rei já foi decidida em três oportunidades em Brasília: em 2020, quando o Flamengo venceu o Athletico Paranaense, em 2021, quando bateu o Palmeiras nos pênaltis, e em 2023, quando o Verdão superou a equipe carioca por 4 a 3.

