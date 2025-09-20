Colorados e gremistas são unânimes. O Gre-Nal é o maior clássico do Brasil. Quiçá da terra. Minha amiga Márcia, conterrâneo do Analista de Bagé, por seu turno vê isso do Ba-Gua. Já para o Diego, pelotense de quatro costados, acredita que é o Bra-Pel. O mesmo pensam os belenenses do Re-Pa e os soteropolitanos do Ba-Vi. Nem falo de paulistas e cariocas porque aí são tanto derbys que iria a crônica e não chegaria ao cerne da questão.

Pois, o que ninguém pode negar é que o Gre-Nal 448, que será jogado neste domingo (21), no Beira-Rio, talvez seja aquele que chegue no pior momento para ambos os times. Como se a famosa figura da gangorra, criada pelo jornalista Lauro Quadros, tivesse quebrado.

Se já houve o Gre-Nal Farroupilha, em 1935, em homenagem ao centenário da Revolução Farroupilha, talvez o desse final de semana seja o Gre-Nal dos Farrapos. Antes vale um parênteses para quem não é gaúcho: o 20 de setembro, data em que começou a Revolução Farroupilha, em 1835, é celebrada todo ano por aqui. Mesmo a revolta tendo terminado, digamos, num empate digno. Enfim, quase como a Revolução de 1932 para os paulistas.

Torcida assiste Gre-Nal Farroupilha, em 1935 (Foto: Arquivo/Museu Hermínio Bittencourt/Grêmio)<br>

Grêmio e Inter de mal a pior

Voltemos ao tema e vejamos o porquê do Gre-Nal 448 poder ficar conhecido como “dos Farrapos”. O Grêmio chega ao clássico na 14ª colocação, com 25 pontos, a apenas três do Vitória, primeiro time da zona de rebaixamento. Já o Internacional está em 12º, com 27.

Desde a retomada do Brasileirão, após o Mundial de Clubes, cada um jogou dez partidas. O Tricolor soma três vitórias, três empates e quatro derrotas. O Colorado, cinco, um e quatro, respectivamente. Os dois vêm de derrotas. Um, em casa, para o Mirassol. O outro, uma goleada acachapante, para o Palmeiras, fora.

Ou seja, nem a velha é boa corneta podem tocar um no outro.

Torcedores não esperam nada

Os dois já tiveram embates em que os times estavam bem no Brasileiro, como o Gre-Nal do Século, na semifinal de 1988. Agora, terão, provavelmente, um clássico no qual ambos chegam cambaleantes, mais de olho no Z4 do que na parte de cima da tabela. Daí o Gre-Nal dos Farrapos. Nenhum torcedor, de ambos os lados, espera nada.

É provável que seja um daqueles jogos em que os dois times entram com medo de perder. Tudo aponta para um 0 a 0 daqueles que se esquece logo depois do apito final. Até porque, como dizia o Barão de Itararé, de onde menos se espera, é daí mesmo que não vem nada.

Como futebol é o que é, surpreendente como só ele sabe ser, talvez Grêmio e Inter – ou Mano Menezes e Roger Machado – nos surpreendam e nos deem um grande clássico, do tamanho que uma história de 447 duelos merece.