Corinthians

Dívida com Memphis chega a R$ 30 milhões, e Corinthians tenta parcelamento do valor

Alvinegro não consegue cumprir acordo com jogador e tenta renegociar a dívida; entenda


Lance!
São Paulo (SP)
Dia 30/01/2026
14:57
Corinthians aguarda chegada de Memphis Depay (Foto: Peter Leone/O Fotografico/Gazeta Press)
imagem cameraMemphis em ação pelo Corinthians (Foto: Peter Leone/O Fotografico/Gazeta Press)
O Corinthians está renegociando os termos de parcelamento de uma dívida que gira em torno de R$ 30 milhões com o atacante Memphis Depay, valores que estão ligados à luvas e bonificações contratuais do jogador de 31 anos.

Em 2025, o clube não teve recursos para cumprir o acordo, que previa o pagamento de R$ 23 milhões, em parcelas mensais de dezembro de 2025 a março de 2026. A diretoria tenta, agora, uma nova forma de pagamento. A informação foi divulgada inicialmente pela Gazeta Esportiva e confirmada pelo Lance!.

O Corinthians tinha a intenção de quitar parte da dívida neste ano, outra parte em 2027 e mais uma em 2028, o que não agradou o estafe do jogador.

O clube paulista corre para tentar chegar a um acordo em relação a essa dívida, que se torna um grande empecilho para uma possível renovação contratual com Memphis, que tem contrato até 20 de junho deste ano. O atacante, inclusive, já pode assinar um pré-contrato com outro clube e se transferir sem custos.

Desde que chegou ao Corinthians, Memphis disputou 66 jogos e conquistou dois títulos: Paulistão e Copa do Brasil. Além disso, fez 19 gols e deu 14 assistências.

Memphis participou de treinamento do Corinthians
Memphis durante treino do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

