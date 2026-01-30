Dívida com Memphis chega a R$ 30 milhões, e Corinthians tenta parcelamento do valor
Alvinegro não consegue cumprir acordo com jogador e tenta renegociar a dívida; entenda
O Corinthians está renegociando os termos de parcelamento de uma dívida que gira em torno de R$ 30 milhões com o atacante Memphis Depay, valores que estão ligados à luvas e bonificações contratuais do jogador de 31 anos.
Em 2025, o clube não teve recursos para cumprir o acordo, que previa o pagamento de R$ 23 milhões, em parcelas mensais de dezembro de 2025 a março de 2026. A diretoria tenta, agora, uma nova forma de pagamento. A informação foi divulgada inicialmente pela Gazeta Esportiva e confirmada pelo Lance!.
O Corinthians tinha a intenção de quitar parte da dívida neste ano, outra parte em 2027 e mais uma em 2028, o que não agradou o estafe do jogador.
O clube paulista corre para tentar chegar a um acordo em relação a essa dívida, que se torna um grande empecilho para uma possível renovação contratual com Memphis, que tem contrato até 20 de junho deste ano. O atacante, inclusive, já pode assinar um pré-contrato com outro clube e se transferir sem custos.
Desde que chegou ao Corinthians, Memphis disputou 66 jogos e conquistou dois títulos: Paulistão e Copa do Brasil. Além disso, fez 19 gols e deu 14 assistências.
