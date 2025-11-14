Goleiro do Santos brilha no Mundial Sub-17 em classificação da Seleção

A Seleção Brasileira garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo Sub-17 ao superar o Paraguai por 5 a 4 nos pênaltis, após empate sem gols no tempo normal. A classificação no Catar teve como grande personagem o goleiro João Pedro, do Santos, que defendeu três cobranças e foi eleito o melhor jogador da partida pela Fifa.

O Brasil atuou com um atleta a menos durante boa parte do jogo, mas resistiu às investidas paraguaias e levou a decisão para os pênaltis. A atuação do goleiro foi determinante tanto para segurar o placar quanto para encaminhar a vaga. O jogador destacou a dificuldade do confronto e a postura da equipe ao longo dos 90 minutos

— Foi um jogo muito difícil, principalmente pelo fato de termos um jogador expulso muito cedo, mas tivemos muita resiliência para lidar com essa situação e fizemos um grande jogo — afirmou João Pedro.

Promessa do Santos, rotina na base e projeção no clube

Além do desempenho pela Seleção, o resultado também evidencia o crescimento de João Pedro nas categorias de base do Santos. O goleiro celebrou a atuação e detalhou o impacto emocional da partida, ressaltando a importância do momento na carreira.

— É uma felicidade imensa ser o melhor em campo com essa camisa da Seleção. Poder ajudar meus companheiros com essa classificação, pegando três pênaltis, é algo que me emocionou muito. Só tenho que agradecer a Deus e aos meus companheiros, porque sem eles eu não poderia conseguir — exaltou o goleiro.

João Pedro é goleiro do Santos e da Seleção Brasileira Sub-17 (Foto: Nelson Terme/CBF)

Nascido em Santos, João Pedro iniciou a trajetória no futsal do Gremetal, quando ainda atuava na linha antes de migrar para o gol. Ele chegou ao Peixe aos nove anos e hoje alterna participações entre o sub-17 e o sub-20, dentro do processo adotado pelo clube para acelerar a formação de atletas.

Com 1,98m, o goleiro acumula convocações para as seleções de base e tem presença frequente nos treinos do elenco profissional, figurando como quarta opção na posição. No ano passado, assinou o primeiro contrato profissional, válido até abril de 2027, e foi relacionado pela primeira vez para um jogo da equipe principal na Série B. O Santos também realizou recentemente um aditivo contratual para proteger o jovem no mercado.

João Pedro é goleiro do Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

João Pedro já havia sido destaque ao integrar a seleção sub-17 campeã sul-americana neste ano e é tratado como uma das principais apostas do clube para assumir a meta no futuro, sequência da linha de revelações que já levou nomes como John e João Paulo ao profissional.

Após a classificação, o Brasil enfrentará a França nas oitavas de final. A Fifa ainda definirá data e horário da partida.

