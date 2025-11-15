Bruno Rodrigues pode ganhar nova chance no Palmeiras em momento crucial da temporada

Em razão do alto número de baixas no Palmeiras nesta Data Fifa, o técnico Abel Ferreira deve dar uma nova chance ao atacante Bruno Rodrigues no clássico deste sábado (15), contra o Santos, na Vila Belmiro, em partida atrasada pela 13ª rodada do Cameponato Brasileiro. E o setor com mais baixas é justamente o ataque, com pelo menos três nomes, além de Paulinho, lesionado.

Disputando os amistosos das seleções estão os atacantes Vitor Roque (Brasil), Ramón Sosa (Paraguai) e Facundo Torres (Uruguai). Flaco López, que estava com a Argentina, chega ao Brasil hoje e será avaliado pelo departamento médico do clube para saber se tem condições de entrar em campo.

Bruno Rodrigues vem ganhando oportunidades aos poucos, já que se recuperou de duas graves lesões nos joelhos e ficou quase 600 dias em atuar, retornando em meados de setembro. Desde o retorno, o atacante fez sete partidas em 2025, sendo duas como titular, marcando dois gols contra o Juventude.

A partida deste final de semana pode ser a principal para o jogador, já que o Palmeiras precisa vencer para se garantir na liderança do Nacional. Um tropeço contra o Peixe pode colocar o topo da tabela em risco, pois o Flamengo, vice-líder, tem os mesmos 68 pontos que o Verdão, atrás apenas pelos critérios de desempate.

Com muitos desfalques para a partida na Vila Belmiro, Felipe Anderson destacou a força do elenco alviverde. Além dos convocados - a lista completa ainda tem Gustavo Gómez, Piquerez e Emiliano Martínez -, Abel Ferreira não poderá contar com os meio-campistas Andreas Pereira e Allan, suspensos.

- Será hora de mostrar a força do nosso elenco mais uma vez. É de suma importância todos se sentirem parte do grupo, todos estarem preparados, e aqui ninguém fica para trás, todo mundo tem qualidade, tem potencial para sempre estar jogando, para jogar como titular. Cada um vive o seu momento e agora, com todas essas ausências de importância também, pois os convocados estão vivendo momentos maravilhosos na carreira, é momento de mostrar que temos um elenco muito forte, principalmente os que estão esperando uma oportunidade, sempre trabalhando todos os dias com humildade e com força - afirmou o jogador.

- Muitos já provaram isso nos jogos em que foram acionados, inclusive. Então, nós acreditamos muito que faremos um bom jogo como equipe e vamos buscar os três pontos, que é o nosso objetivo. Creio que vai ser muito bom e uma oportunidade muito boa para todo mundo mostrar o seu potencial - completou Felipe Anderson.