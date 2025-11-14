O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) reagendou o julgamento do centroavante Vitor Roque, do Palmeiras, em razão na publicação de cunho homofóbico, feita após a vitória por 3 a 2 sobre o São Paulo, pelo Brasileirão, no início de outubro. A sessão, que estava prevista para acontecer na segunda-feira (17), agora será na quarta-feira (19), às 10h (de Brasília).

continua após a publicidade

➡️Palmeiras tenta acordo com STJD para evitar suspensão de Vitor Roque

O clube, no entanto, se movimenta nos bastidores para não perder seu principal jogador nesta reta final de temporada e ofereceu um acordo de transação disciplinar para o camisa 9 no STJD para que o o atleta não perca jogos no Campeonato Brasileiro em uma possível suspensão.

Vitor Roque foi denunciado e responde pelo artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), com pena de cinco a dez jogos de suspensão, além de multa de R$ 100 a R$ 100 mil.

continua após a publicidade

A transação disciplinar é uma possibilidade de acordo registrada no CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), e o pedido será encaminhado para a procuradoria e, na sequência, para um auditor do Pleno a ser definido.

Na quinta-feira (13), Vitor Roque concendeu entrevista coletiva pela Seleção Brasileira e afirmou estar com a cabeça tranquila. Para ele, uma conversa educativa já será o suficiente para enteder a gravidade do assunto, que ele fez em tom de brincadeira.

continua após a publicidade

- A cabeça está tranquila. Não vejo para uma suspensão, uma conversa educativa acho que já é válida. Também queria falar que não foi por esse lado que muitos estão falando, por homofobia. Foi só uma brincadeira. Na hora, postei sem maldade, mas estão levando para outro lado, e quem achar isso, peço desculpa de antemão - afirmou Vitor Roque.

➡️ Flaco López joga poucos minutos pela Argentina e se prepara para reforçar o Palmeiras