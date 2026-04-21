Goiás x Cruzeiro: confira a arbitragem da partida e o histórico do árbitro
As equipes se enfrentam pela partida de ida da quinta fase da Copa do Brasil
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Cruzeiro e Goiás se enfrentam na noite desta quarta-feira (22), pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Para a partida, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu Davi de Oliveira Lacerda como árbitro do duelo.
Este será o segundo jogo da Raposa que o capixaba irá comandar nesta temporada. O primeiro foi o empate em 1 a 1 com o Corinthians, no Mineirão. No caso do Esmeraldino, ele ainda não teve nenhum contato em 2026, tendo apitado apenas um jogo da Série B.
O árbitro será auxiliado por Douglas Pagung e Pedro Amorim de Freitas. No caso do segundo citado, este será apenas seu quarto jogo na temporada.
Já o VAR ficará nas mãos de Rafael Traci. Ele também ficou na cabine na goleada sofrida pelo Cruzeiro para o São Paulo por 4 a 1, no Morumbis.
Confira a escala de arbitragem para Goiás x Cruzeiro
- Arbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)
- Arbitro Assistente 1: Douglas Pagung (ES)
- Arbitro Assistente 2: Pedro Amorim de Freitas (ES)
- Quarto Arbitro: Osimar Moreira da Silva Junior (GO)
- Assessor: Silvio Eduardo Silva e Silva (MA)
- VAR: Rafael Traci (SC)
- AVAR: Helton Nunes (SC)
- AVAR2: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES)
- Observador de VAR: Marcos Andre Gomes da Penha (ES)
- Quality manager: Hederson Leao dos Anjos (GO)
Goiás x Cruzeiro
Cruzeiro e Goiás se enfrentam na noite desta quarta-feira (22), às 19h (de Brasília), no Serra Dourada pela partida de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Para o duelo, as duas equipes chegam em momentos diferentes.
O Esmeraldino está na 12ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro, mas vem de duas derrotas por 2 a 0, para Cuiabá e Juventude. De seus últimos cinco jogos, o time comandado por Daniel Paulista venceu apenas dois, contra o Criciúma, por 1 a 0, e América-MG, por 3 a 1.
Enquanto isso, o Cruzeiro tenta parar de oscilar na temporada. O grupo treinado por Artur Jorge venceu o Grêmio por 2 a 0 na última rodada do Brasileirão e deixou a zona de rebaixamento, agora na 16ª posição com 13 pontos.
Goiás x Cruzeiro
Cruzeiro e Goiás se enfrentam na noite desta quarta-feira (22), às 19h (de Brasília), no Serra Dourada pela partida de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Para o duelo, as duas equipes chegam em momentos diferentes.
O Esmeraldino está na 12ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro, mas vem de duas derrotas por 2 a 0, para Cuiabá e Juventude. De seus últimos cinco jogos, o time comandado por Daniel Paulista venceu apenas dois, contra o Criciúma, por 1 a 0, e América-MG, por 3 a 1.
Enquanto isso, o Cruzeiro tenta parar de oscilar na temporada. O grupo treinado por Artur Jorge venceu o Grêmio por 2 a 0 na última rodada do Brasileirão e deixou a zona de rebaixamento, agora na 16ª posição com 13 pontos.
Cruzeiro x Goiás
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