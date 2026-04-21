Goiás x Cruzeiro: confira a arbitragem da partida e o histórico do árbitro

Cruzeiro e Goiás se enfrentam na noite desta quarta-feira (22), pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Para a partida, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu Davi de Oliveira Lacerda como árbitro do duelo.

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Este será o segundo jogo da Raposa que o capixaba irá comandar nesta temporada. O primeiro foi o empate em 1 a 1 com o Corinthians, no Mineirão. No caso do Esmeraldino, ele ainda não teve nenhum contato em 2026, tendo apitado apenas um jogo da Série B.

Cruzeiro x Corinthians, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O árbitro será auxiliado por Douglas Pagung e Pedro Amorim de Freitas. No caso do segundo citado, este será apenas seu quarto jogo na temporada.

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Já o VAR ficará nas mãos de Rafael Traci. Ele também ficou na cabine na goleada sofrida pelo Cruzeiro para o São Paulo por 4 a 1, no Morumbis.

Confira a escala de arbitragem para Goiás x Cruzeiro

Arbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)

Arbitro Assistente 1: Douglas Pagung (ES)

Arbitro Assistente 2: Pedro Amorim de Freitas (ES)

Quarto Arbitro: Osimar Moreira da Silva Junior (GO)

Assessor: Silvio Eduardo Silva e Silva (MA)

VAR: Rafael Traci (SC)

AVAR: Helton Nunes (SC)

AVAR2: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES)

Observador de VAR: Marcos Andre Gomes da Penha (ES)

Quality manager: Hederson Leao dos Anjos (GO)

Goiás x Cruzeiro

Cruzeiro e Goiás se enfrentam na noite desta quarta-feira (22), às 19h (de Brasília), no Serra Dourada pela partida de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Para o duelo, as duas equipes chegam em momentos diferentes.

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O Esmeraldino está na 12ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro, mas vem de duas derrotas por 2 a 0, para Cuiabá e Juventude. De seus últimos cinco jogos, o time comandado por Daniel Paulista venceu apenas dois, contra o Criciúma, por 1 a 0, e América-MG, por 3 a 1.

Enquanto isso, o Cruzeiro tenta parar de oscilar na temporada. O grupo treinado por Artur Jorge venceu o Grêmio por 2 a 0 na última rodada do Brasileirão e deixou a zona de rebaixamento, agora na 16ª posição com 13 pontos.

Goiás x Cruzeiro

Cruzeiro e Goiás se enfrentam na noite desta quarta-feira (22), às 19h (de Brasília), no Serra Dourada pela partida de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Para o duelo, as duas equipes chegam em momentos diferentes.

O Esmeraldino está na 12ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro, mas vem de duas derrotas por 2 a 0, para Cuiabá e Juventude. De seus últimos cinco jogos, o time comandado por Daniel Paulista venceu apenas dois, contra o Criciúma, por 1 a 0, e América-MG, por 3 a 1.

Enquanto isso, o Cruzeiro tenta parar de oscilar na temporada. O grupo treinado por Artur Jorge venceu o Grêmio por 2 a 0 na última rodada do Brasileirão e deixou a zona de rebaixamento, agora na 16ª posição com 13 pontos.

Cruzeiro x Goiás

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