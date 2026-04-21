Cruzeiro e Goiás já se enfrentaram em quatro duelos eliminatórios; confira retrospecto
As equipes se enfrentam pela quinta rodada da Copa do Brasil
- Matéria
- Mais Notícias
Cruzeiro e Goiás se enfrentam na noite desta quarta-feira (22), pela partida de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Este será o quinto encontro eliminatório entre as equipes, que já tiveram dois embates pela Copa Sul-Americana e dois pelo torneio nacional.
Cruzeiro
Cruzeiro
Cruzeiro
Pela competição na qual irão se enfrentar nesta semana, o Esmeraldino levou a melhor em 1990. Depois de um 0 a 0 no jogo de ida, no Mineirão, os goianos golearam por 4 a 0 no Serra Dourada. Na ocasião, Luvanor abriu o placar e Agnaldo marcou um hat-trick para fechar a conta.
Depois de 13 anos, a Raposa conseguiu dar o troco no Goiás. Pela semifinal da Copa do Brasil, o Cruzeiro venceu por 3 a 2 fora de casa e garantiu sua vaga com um 2 a 1 no Mineirão. Naquela edição, o Cabuloso sagrou-se campeão.
Na temporada seguinte, o Esmeraldino e a equipe celeste voltaram a se encontrar, desta vez pela Sul-Americana. Depois de um empate em 2 a 2 em Goiânia, os belorizontinos se classificaram para a fase seguinte com um triunfo por 3 a 2.
➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro
Três anos depois, o encontro ocorreu mais uma vez pela competição continental, mas desta vez os goianos foram mais felizes. A equipe então comandada por Paulo Bonamigo venceu com dois gols de Paulo Baier dentro de casa. Na volta, o Cruzeiro venceu por 1 a 0, mas o gol de Thiago Heleno não evitou a eliminação.
Cruzeiro e Goiás se enfrentam na noite desta quarta-feira (22), às 19h (de Brasília), no Serra Dourada pela partida de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Para o duelo, as duas equipes chegam em momentos diferentes.
O Esmeraldino está na 12ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro, mas vem de duas derrotas por 2 a 0, para Cuiabá e Juventude. De seus últimos cinco jogos, o time comandado por Daniel Paulista venceu apenas dois, contra o Criciúma, por 1 a 0, e América-MG, por 3 a 1.
Enquanto isso, o Cruzeiro tenta parar de oscilar na temporada. O grupo treinado por Artur Jorge venceu o Grêmio por 2 a 0 na última rodada do Brasileirão e deixou a zona de rebaixamento, agora na 16ª posição com 13 pontos.
💸 Aposte em Cruzeiro ou empate @1.60 com odd aumentada
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de aposta
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias