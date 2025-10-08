Resposta de Leila à declaração de BAP, do Flamengo, viraliza: ‘Impossível’

Uma resposta de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, à declaração de BAP, presidente do Flamengo, viralizou muito nas redes sociais na manhã desta quarta-feira (8). O clima entre duas das maiores insituições do Brasil tem esquentado nas últimas semanas.

Durante reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo nesta terça-feira (7), Bap rebateu Leila Pereira, que havia afirmado recentemente que a condução da questão da Libra pelo Rubro-Negro se assemelha a um negacionismo, comparando torcedores do Flamengo a “terraflamistas”, por colocarem o clube acima de tudo.

A presidente do Palmeiras contra-argumentou as declarações e citou “agendas claras” mencionadas pelo dirigente.

— O presidente Bap tem razão quando diz que eu tenho uma agenda muito clara. Afinal, todos sabem que defendo os interesses do Palmeiras sem tentar asfixiar os meus adversários, que eu trabalho arduamente pelo crescimento do futebol brasileiro e que honro todos os contratos assinados pelo clube, incluindo os das gestões anteriores — disse Leila Pereira.

— Quanto à insinuação do presidente Bap sobre o boato de que eu estou comprando o Vasco, ele pode ficar tranquilo. Eu não estou comprando o Vasco. Aliás, eu não estou comprando nem o Vasco nem a Netflix — finalizou.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, rebateu presidente do Flamengo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Palmeiras x Flamengo: Veja reação da web com fala de Leila

Conflito entre Leila e Bap

O atrito da diretoria do Palmeiras com os dirigentes do Flamengo iniciou após uma liminar obtida pelo rubro-negro no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, onde bloqueava um repasse de R$ 77 milhões aos clubes que integram a Libra.

O valor, que era referente a uma parte dos ganhos de audiência da liga, não chegou às equipes do bloco, o que gerou indignação e diversas equipes se manifestaram publicamente sobre a atitude do Flamengo.

Os times afetados são: Palmeiras, RB Bragantino, São Paulo, Santos, Atlético Mineiro, Bahia, Grêmio, Vitória, Remo, Paysandu, Volta Redonda, ABC, Guarani, Sampaio Corrêa e Brusque, além do próprio Flamengo, que também integra a Libra.

A presidente também ressaltou a importância da humildade, afirmando que o Flamengo não pode agir apenas em benefício próprio, sem considerar o coletivo do futebol brasileiro.