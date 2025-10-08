menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Jornalista ironiza declaração de Leila Pereira sobre Flamengo: ‘Dá mais audiência’

Presidente do Palmeiras vive embate com clube carioca

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/10/2025
17:26
Leila Pereira, presidente do Palmeiras, rebateu presidente do Flamengo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
imagem cameraLeila Pereira, presidente do Palmeiras, rebateu presidente do Flamengo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
  • Mais Notícias

O jornalista Venê Casagrande ironizou uma declaração recente de Leila Pereira, atual presidente do Palmeiras, referênte ao Flamengo. A mandatária do clube paulista vive embate com o clube carioca referente ao repasse de verbas de transmissões do Grupo Libra.

Diante do cenário, Leila alfinetou recentemente Luiz Eduardo Baptista, atual presidente do Flamengo. Ela chegou a sugerir que o Rubro-Negro jogasse partidas entre si. Foi esta a declaração ironizada por Venê Casagrande, nesta quarta-feira (8), durante a programação do SBT.

- Estamos vendo dos blocos (de clubes), onde um está brigando entre si e o outro só observando. Lá do camarote, está a CBF batendo palma e olhando. E outra coisa, a Leila Pereira, que deu a sugestão do Flamengo jogar sozinho, vou te falar uma coisa - iniciou o jornalista, antes de completar.

- Se jogar o time titular do Flamengo com o reserva dá mais audiência que muito jogo do futebol brasileiro. Inclusive, partidas envolvendo o próprio Palmeiras - concluiu.

Conflito entre Leila e o Flamengo

O atrito da diretoria do Palmeiras com os dirigentes do Flamengo iniciou após uma liminar obtida pelo rubro-negro no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, onde bloqueava um repasse de R$ 77 milhões aos clubes que integram a Libra.

O valor, que era referente a uma parte dos ganhos de audiência da liga, não chegou às equipes do bloco, o que gerou indignação e diversas equipes se manifestaram publicamente.

Os times afetados são: PalmeirasRB BragantinoSão PauloSantosAtlético MineiroBahiaGrêmioVitória, Remo, Paysandu, Volta Redonda, ABC, Guarani, Sampaio Corrêa e Brusque, além do próprio Flamengo, que também integra a Libra.

A presidente também ressaltou a importância da humildade, afirmando que o Flamengo não pode agir apenas em benefício próprio, sem considerar o coletivo do futebol brasileiro.

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente do Flamengo (Foto: Reprodução/Flamengo TV)
Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente do Flamengo, vive embate com Leila Pereira, do Palmeiras (Foto: Reprodução/Flamengo TV)

