Jornalista ironiza declaração de Leila Pereira sobre Flamengo: ‘Dá mais audiência’

O jornalista Venê Casagrande ironizou uma declaração recente de Leila Pereira, atual presidente do Palmeiras, referênte ao Flamengo. A mandatária do clube paulista vive embate com o clube carioca referente ao repasse de verbas de transmissões do Grupo Libra.

Diante do cenário, Leila alfinetou recentemente Luiz Eduardo Baptista, atual presidente do Flamengo. Ela chegou a sugerir que o Rubro-Negro jogasse partidas entre si. Foi esta a declaração ironizada por Venê Casagrande, nesta quarta-feira (8), durante a programação do SBT.

- Estamos vendo dos blocos (de clubes), onde um está brigando entre si e o outro só observando. Lá do camarote, está a CBF batendo palma e olhando. E outra coisa, a Leila Pereira, que deu a sugestão do Flamengo jogar sozinho, vou te falar uma coisa - iniciou o jornalista, antes de completar.

- Se jogar o time titular do Flamengo com o reserva dá mais audiência que muito jogo do futebol brasileiro. Inclusive, partidas envolvendo o próprio Palmeiras - concluiu.

Conflito entre Leila e o Flamengo

O atrito da diretoria do Palmeiras com os dirigentes do Flamengo iniciou após uma liminar obtida pelo rubro-negro no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, onde bloqueava um repasse de R$ 77 milhões aos clubes que integram a Libra.

O valor, que era referente a uma parte dos ganhos de audiência da liga, não chegou às equipes do bloco, o que gerou indignação e diversas equipes se manifestaram publicamente.

Os times afetados são: Palmeiras, RB Bragantino, São Paulo, Santos, Atlético Mineiro, Bahia, Grêmio, Vitória, Remo, Paysandu, Volta Redonda, ABC, Guarani, Sampaio Corrêa e Brusque, além do próprio Flamengo, que também integra a Libra.

A presidente também ressaltou a importância da humildade, afirmando que o Flamengo não pode agir apenas em benefício próprio, sem considerar o coletivo do futebol brasileiro.